Zaigrao na Mundijalu, a sad je uhićen zbog namještanja

Reprezentativac Obale Bjelokosti Elye Wahi (23) našao se pod istragom zbog sumnje da je sudjelovao u namještanju događaja na utakmici francuskog prvenstva. Francuska policija uhitila je napadača 29. svibnja, manje od dva tjedna prije početka Svjetskog prvenstva, objavio je The Athletic.

Istražitelji pokušavaju utvrditi je li Wahi namjerno zaradio žuti karton u utakmici Nice i Metza, odigranoj 17. svibnja. Francuski nogometni savez zaprimila je nekoliko upozorenja zbog sumnjivih uplata na oklade prema kojima je Wahi trebao dobiti javnu opomenu.

Napadač Nice zaradio je žuti karton u 35. minuti nakon zakašnjelog starta na braniču Metza Sadibouu Saneu. Samo dvije minute prije toga prekršajem je zaustavio Bounu Sarra, ali sudac mu tada nije pokazao karton. Istražitelji sumnjaju na takozvani spot-fixing, odnosno namjerno izazivanje unaprijed dogovorenog događaja tijekom utakmice.

Zbog petog žutog kartona u sezoni Wahi je propustio prvu utakmicu doigravanja za ostanak protiv Saint-Étiennea. Nice je bez njega odigrala 0-0, a Wahi se tri dana poslije vratio u početnu postavu i s dva pogotka predvodio momčad do pobjede 4-1. Policijski stručnjaci za borbu protiv korupcije uhitili su ga neposredno nakon te utakmice.

Foto: Kyle Ross/REUTERS

Ured javnog tužitelja u Marseilleu potvrdio je da policija istražuje organiziranu prijevaru, korupciju u sportu, prikrivanje prihoda stečenih kaznenim djelom i pranje novca. Policija je nakon ispitivanja pustila Wahija na slobodu, a istraga i dalje traje. Francuske vlasti zasad ga nisu optužile ni za jedno kazneno djelo.

Wahi je nakon puštanja otputovao u Sjedinjene Američke Države, gdje s reprezentacijom Obale Bjelokosti nastupa na Svjetskom prvenstvu. Od prve minute zaigrao je u pobjedi 1-0 protiv Ekvadora u Philadelphiji, a u drugom poluvremenu pogodio je gredu. Na terenu je proveo 55 minuta. Napadač je ranije nastupao za mlađe francuske reprezentacije, ali je u ožujku odlučio igrati za Obalu Bjelokosti. Izbornik ga je uvrstio na popis za Svjetsko prvenstvo 15. svibnja, dva dana prije sporne utakmice protiv Metza.

Fifa nije odgovorila na pitanje je li prije utakmice s Ekvadorom znala za Wahijevo uhićenje te može li istraga utjecati na njegovo pravo nastupa i putovanja. Obala Bjelokosti sljedeću utakmicu igra protiv Njemačke u Torontu.