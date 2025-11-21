Obavijesti

OD 23. STUDENOG

Bivši svjetski prvak novi je predsjednik boksačke federacije
Foto: Joe Camporeale/REUTERS

Genadij Golovkin bio je svjetski prvak u srednjoj kategoriji po WBA, WBC i IBF federacijama, osvojio je i srebro na Olimpijskim igrama u Ateni 2004. u srednjoj kategoriji,

Kazahstanac Genadij Genadijevič Golovkin (43) bit će imenovan za predsjednika nove Međunarodne boksačke federacije (World Boxing), objavila je organizacija.

World Boxing je pokrenut 2023. godine i sada ima 125 članica na pet kontinenata, među njima je i Hrvatska.

Organizacija je osnovana kao odgovor na stalne probleme upravljanja i integriteta s kojima se suočavala Međunarodna boksačka asocijacija (IBA), što je rezultiralo njezinom suspenzijom, a kasnije i isključenjem iz Međunardonog olimpijskog odbora (MOO).

Prve dvije godine World Boxing je vodio Van der Vorst, bivši predsjednik nizozemskog saveza, koji je u rujnu rekao da se neće ponovno kandidirati.

World Boxing je objavio kako je neovisni odbor za provjeru pregledao nekoliko prijava muškaraca i žena koji su kandidirali za izbor i da je samo Golovkin prošao izbor.

"Golovkin će postati predsjednik World Boxinga aklamacijom na Kongresu 23. studenog kada će i preuzeti dužnost od aktualnog predsjednika Borisa van der Vorsta," objavila je organizacija.

Kazahstanac je nekoć smatran jednim od najboljih boksača na svijetu. "Triple G", kako mu je bio nadimak, bio je svjetski prvak u srednjoj kategoriji po WBA, WBC i IBF federacijama, osvojio je i srebro na Olimpijskim igrama u Ateni 2004. u srednjoj kategoriji, kao i svjetski naslov godinu dana kasnije.

Prošle godine je imenovan i predsjednikom Kazahstanskog olimpijskog odbora.

