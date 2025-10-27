Obavijesti

NOVI TRENER JUVENTUSA

Bivši talijanski izbornik prvi je favorit za nasljednika Tudora

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Paola Garbuio/LaPresse

Spalletti iza sebe ima i teret neuspjeha s reprezentacijom na Euru 2024., pa bi povratak na veliku scenu u tako zahtjevnoj sredini doživio kao novu, izuzetno motivirajuću misiju

Juventusova najavljena "revolucija" posrnula je u trenutku kada se to najmanje očekivalo, a prvi na udaru našao se Igor Tudor. Hrvatski trener platio je cijenu niza lošijih rezultata i stalne potrage za igrom koja nikako da dobije jasne konture. Uprava torinskoga velikana sada traži rješenje, a budućnost klubam, barem ona kratkoročna, ovisi o tome kome će prepustiti klupu.

Juventus je već uspostavio prve kontakte s Lucianom Spallettijem. Nekadašnji izbornik Italije čeka poziv, i ako ga dobije, spreman je odmah krenuti put Continasse. Odbio je inozemne ponude jer ne želi u Tursku ni Saudijsku Arabiju, ali ideju da preuzme Juventus prihvatio bi bez razmišljanja. Spalletti smatra da Bianconeri imaju kadar prilagođen njegovoj viziji nogometa i privlači ga izazov popravljanja svega što trenutačno ne štima u klubu koji je navikao na uspjehe.

POTVRDIO ROMANO Smijenio ga Hrvat: Igor Tudor više nije trener Juventusa!
Spalletti iza sebe ima i teret neuspjeha s reprezentacijom na Euru 2024., pa bi povratak na veliku scenu u tako zahtjevnoj sredini doživio kao novu, izuzetno motivirajuću misiju. Upravo zato mnogi u Juventusu vjeruju da je baš on najizgledniji kandidat za Tudorova nasljednika.

Hellas Verona vs Napoli - Serie A TIM 2021/2022
Foto: Paola Garbuio/LaPresse

Ipak, nije jedini u igri. Raffaele Palladino također čeka svoju priliku i to je rješenje koje bi klubu bilo financijski povoljnije. Juventus se još uvijek nosi s teretom bogatih ugovora prije svega Thiaga Motte i njegove svite, koji traju do 2027., te Tudorova stožera, iako je taj financijski udar ipak manji. Palladina je predložio sportski direktor Modesto, s kojim je radio u Monzi i dijeli istu nogometnu filozofiju. U pozadini se spominje i Roberto Mancini, ali s puno manje izgleda.

