Bivši trener Barcelone: Spavam u Rakitićevom dresu, a Livaji je nešto falilo dok sam ga trenirao

Marko Livaja dao nam je dobrih stvari, bio je dobar igrač, ali mu je tada nešto nedostajalo, komentirao je bivši trener Hajdukova asa, Quique Setien (65). Livaja i Setien surađivali su u Las Palmasu u sezoni 2016./17, a španjolski strateg završio je tri godine kasnije na klupi Barcelone, gdje se nije proslavio jer je izgubio čak 8-2 od Bayerna u Ligi prvaka.

Setien je u razgovoru za Dnevnik Nove TV pohvalio nogometaše iz Hrvatske.

- Igrao sam protiv Davora Šukera, sjećam se jedne finte koju mi je napravio. Odmah sam shvatio da je to neka druga razina. Ivan Rakitić je za mene bio jako dobar igrač, puno mi je pomogao, on je tip igrača koji mi se oduvijek sviđao. Fantastičan je nogometaš i velika osoba, radišan je, pošten i ima puno vrla. Razgovarali smo prije utakmice između Dinama i Seville, a nakon nje sam mu poslao fotografiju sebe u njegovom dresu. Spavao sam u njemu, Ivan je zaista krasan dečko i sjajna osoba - rekao je.

Uzvratna utakmica 3. pretkola Konferencijske lige između Hajduka i Ružomberoka | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Setien je radio s Livajom i Alenom Halilovićem i za obojicu ima riječi hvale, iako ističe kako su Livaji tada nedostajale neke karakteristike koje ga čine igračem kakav je danas.

- Livaja je bio potentan igrač, takvog ga danas vidimo. S njime nismo imali previše osobnog kontakta jer nije poznavao jezik, ali je bio dobar igrač za klub. Halilović je bolje poznavao španjolski, on je izvanserijski igrač u tehničkom smislu, na terenu je donosio dobre odluke, ali nedostajalo mu je kontinuiteta - rekao je.

Foto: Frank Hoermann/DPA

Setien se sjetio i jedne anegdote s Lukom Modrićem.

- Uoči jedne utakmice sam imao intervjue i svi su me ispitivali za Cristiana Ronalda, a ja sam rekao: ‘Dobro, Cristiano je dobar, ali onaj koji se meni sviđa je Modrić’. I onda sam još malo pričao o njemu, a on me je sutradan, kad je utakmica završila, čekao sa svojim dresom - prisjetio se.