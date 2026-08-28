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DRAGULJ IZ PROŠLOSTI

Bivši trener Hajduka napravio čudo, a prije 20 godina bio je u emisiji 'Tko želi biti milijunaš'

Piše Issa Kralj,
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Bivši trener Hajduka napravio čudo, a prije 20 godina bio je u emisiji 'Tko želi biti milijunaš'
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Foto: screenshot X
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Bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas šokirao Europu: Sabah vodi u Ligu prvaka! Englezi kopaju po njegovoj prošlosti i otkrivaju nevjerojatnu priču iz kviza, zarađeni novac iskoristio je kako bi postao trener

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Bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas napravio je senzaciju s azerbajdžanskim Sabahom kojeg je odveo u najelitnije europsko natjecanje Ligu prvaka. U doigravanju je Sabah bio bolji od izraelskog Hapoela Beer Sheve s 5-2 i to nakon produžetaka u uzvratu na domaćem terenu i tako su prvi puta otišli u Ligu prvaka. 

Engleski mediji nakon velikog uspjeha prisjetili su se događaja prije više od 20 godina kada je Dambrauskas sudjelovao u litavskoj verziji emisije 'Tko želi biti milijunaš'. Dambrauskas je 2002. došao kao gost u emisiju, a kući je otišao s nešto osvojenih novaca u džepu. Osvojio je 4000 litvanskih litasa što je danas otprilike oko 2500 dolara odnosno 2150 eura. Zarađeni novac iskoristio je kako bi krenuo u trenerske vode iako se nikada nije ozbiljnije profesionalno bavio nogometom. 

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- Došao sam kako bi se dobro zabavio. S 12 godina sam shvatio da neću biti profesionalni nogometaš pa mi je cilj bio postati nogometni trener. Ukazala se prilika za preseljenje u Englesku; otišao sam ondje u potrazi za boljim životom, ali s jasnom namjerom da pokušam izgraditi trenersku karijeru. Jako sam sretan što mogu raditi u nogometu i što mi je to postalo zanimanje. Ne mogu znati što bi se dogodilo da nije bilo nogometa, no vjerujem da bih ipak pronašao način da ostvarim svoj san - rekao je bivši trener Hajduka u razgovoru za Flashscore

Dambrauskas je u trenerskoj karijeri, osim Hajduka, vodio i Fulham te Brentford, a proveo je vrijeme u Grčkoj te Cipru. Diplomirao je 2009. godine, a kasnije iste godine je preuzeo U-17 litvansku reprezentaciju. 

Na pitanje zašto ga zovu litavski Mourinho, kratko je odgovorio: 

- Mislim da to više ne koriste. Tako su me zvali prije, možda zato što ni ja ni Jose Mourinho nismo ostvarili značajnije karijere kao nogometaši - rekao je za Flashscore. 

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