Bivši trener Hajduka napravio čudo, a prije 20 godina bio je u emisiji 'Tko želi biti milijunaš'

Bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas napravio je senzaciju s azerbajdžanskim Sabahom kojeg je odveo u najelitnije europsko natjecanje Ligu prvaka. U doigravanju je Sabah bio bolji od izraelskog Hapoela Beer Sheve s 5-2 i to nakon produžetaka u uzvratu na domaćem terenu i tako su prvi puta otišli u Ligu prvaka.

Engleski mediji nakon velikog uspjeha prisjetili su se događaja prije više od 20 godina kada je Dambrauskas sudjelovao u litavskoj verziji emisije 'Tko želi biti milijunaš'. Dambrauskas je 2002. došao kao gost u emisiju, a kući je otišao s nešto osvojenih novaca u džepu. Osvojio je 4000 litvanskih litasa što je danas otprilike oko 2500 dolara odnosno 2150 eura. Zarađeni novac iskoristio je kako bi krenuo u trenerske vode iako se nikada nije ozbiljnije profesionalno bavio nogometom.

Šibenik i Hajduk susreli se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Došao sam kako bi se dobro zabavio. S 12 godina sam shvatio da neću biti profesionalni nogometaš pa mi je cilj bio postati nogometni trener. Ukazala se prilika za preseljenje u Englesku; otišao sam ondje u potrazi za boljim životom, ali s jasnom namjerom da pokušam izgraditi trenersku karijeru. Jako sam sretan što mogu raditi u nogometu i što mi je to postalo zanimanje. Ne mogu znati što bi se dogodilo da nije bilo nogometa, no vjerujem da bih ipak pronašao način da ostvarim svoj san - rekao je bivši trener Hajduka u razgovoru za Flashscore.

Dambrauskas je u trenerskoj karijeri, osim Hajduka, vodio i Fulham te Brentford, a proveo je vrijeme u Grčkoj te Cipru. Diplomirao je 2009. godine, a kasnije iste godine je preuzeo U-17 litvansku reprezentaciju.

Na pitanje zašto ga zovu litavski Mourinho, kratko je odgovorio:

- Mislim da to više ne koriste. Tako su me zvali prije, možda zato što ni ja ni Jose Mourinho nismo ostvarili značajnije karijere kao nogometaši - rekao je za Flashscore.