Bivši veznjak Milana: 'Modrić s 40 djeluje kao profesor. On je nevjerojatno inteligentan i jak'

Luka Modrić (40) napravio je pravi potez došavši u Italiju. Za mnoge igrače četrdesete su godine kada odlaze u nogometno "egzotične" destinacije u kojima mogu zaraditi posljednji veliki novac u karijeri, no hrvatski kapetan odlučio se za odlazak u Serie A, u Milan. Otkako je stigao, Talijani su zaluđeni veznjakom, a pohvale stižu sa svih strana. Uoči utakmice Modrić je bio igrač s najviše progresivnih lopti, najviše stvorenih velikih prilika i najviše dodavanja u posljednjoj trećini terena.

Pokretanje videa... 01:02 Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Milan pod vodstvom Massimiliana Allegrija do utakmice s Juventusom igrao je odlično i bio na vrhu prvenstva, no remijem je pao na treće mjesto s dva boda manje od Napolija i Rome. Bivši veznjak "rossonera" Stefano Eranio pohvalio je način na koji je Milan ušao u sezonu, a posebno se osvrnuo na Rafaela Leãa, koji je utakmicu protiv "stare dame" započeo na klupi.

- On mora dati više, ovako ne ide: stav je ključan, a on je protiv Juventusa gotovo hodao... to nije dobro. Onda može promašiti gol jer i to je nogomet, pogriješiti. Rafa ima fiziku i snagu kakvu nema mnogo igrača u Europi, pa bi mogao pokazati više volje čak i kada loptu imaju drugi. Po mojem mišljenju, on nije „devetka“ i nema karakteristike za igru leđima okrenut golu. Leão ove godine riskira da često sjedi na klupi, a sudbina mu je samo u njegovim rukama - rekao je Eranio za MilanNews.it.

Osvrnuo se i na Modrića.

- Vezni red ove momčadi jedan je od najzanimljivijih dijelova. Ako šampion poput Modrića s 40 godina još uvijek djeluje kao profesor u Serie A, onda ne znam je li to dobro ili loše za naše prvenstvo. Ali on je nevjerojatno inteligentan i vrlo jak igrač, to je očito.