Bivši vođa Grobara: Nemam pojma tko su uhićeni Hrvati

Miloš Radisavljević zvan Kimi bivši je vođa Partizanove navijačke grupe 'Alkatraz'.

Pričao je o neredima na utakmici Partizana i Crvene zvezde, kad je stotinjak navijača iz frakcije Vandal Bojs te Južni front, pojačanih “legionarima” iz Hrvatske, Bugarske i Grčke - navalilo na pripadnike 'Alkatraza'.

Radisavljević se, kako prenose srpski mediji, nakon dugo vremena vratio na navijačku tribinu. Bio je na utakmici Partizana i Zadra u ABA ligi kad su se dvije frakcije navijača Partizana vrijeđale. Nalazio se na 'opozicijskoj' strani.

- Loše je što su svi prenijeli moj povratak na tribinu ispred rezultata Partizana. Bilo je malo vrijeđanja, ali nakratko - rekao je Kimi za Balkan Info i nastavio:

- Južnu Partizanovu tribinu kontroliraju ljudi koji nemaju previše veze s navijačima. Mi ne želimo sukobe, nadam se da ćemo svi uskoro biti na istoj strani. Nama su problem pet, šest ljudi...

Kapetanu Partizana skinuo traku

Bio je i na derbiju Partizana i Zvezde kad su izbili neredi, ali nije bio na Jugu gdje je bilo tučnjave, već na Zapadu.

- Pojma nemam tko su uhićeni Hrvati. Sve to nema previše veze s borbom za prevlast. To je posljedica bjesa koji se nakuplja godinama zbog nenavijačkih stvari koje se događaju na tribini - rekao je Kimi, koji je prije četiri godine skinuo kapetansku traku Partizanovom igraču Marku Šćepoviću.

- Nije to bilo ništa posebno niti nešto što bih ponovio. Srce me povelo. Loše je igrao i reagirao sam impulzivno. Nije to bilo tako strašno kao što su svi prenijeli. Samo sam mu rekao: 'Jel znaš da ne zaslužuješ nositi tu traku?!'. On je rekao: 'Znam', i to je bilo to - dodao je bivši vođa Grobara.

Podsjećamo, srpska policija privela je šestoricu Hrvata zbog sumnje da su sudjelovali u neredima na nogometnoj utakmici Partizana i Crvene zvezde.

Na teret im se može staviti i kazneno djelo za 'nasilno ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu'. Za to je djelo predviđena kazna od šest mjeseci do pet godina u osnovnom obliku, te do 12 godina u najtežem obliku za vođe grupe.