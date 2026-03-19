Bizarni peh skijašice! Propušta finale sezone zbog udarca krave

Švicarska alpska skijašica Jasmina Suter (30) podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu vijest o jednoj od najbizarnijih ozljeda, koja ju je prisilila na prijevremeni završetak sezone Svjetskog kupa i ostavila fanove u potpunoj nevjerici. Dok su se njezine kolegice pripremale za posljednje utrke sezone, Suter se morala povući zbog posljedica udarca krave u glavu.

- Malo novosti... Kratko prije utrke u Andori (koja je bila domaćin spusta i superveleslaloma početkom ožujka, op.a.), udarila me krava u glavu. Nije riječ o šali. Ipak sam pokušala doći do finala Svjetskog kupa, ali nažalost, nije išlo. Mojoj glavi treba malo vremena da se oporavi pa ću uzeti kratku pauzu - rekla je švicarska skijašica.

Kako se kasnije saznalo, nevjerojatni incident dogodio se dok je pomagala roditeljima u obiteljskoj staji, gdje ju je životinja slučajno udarila nogom. Ova bizarna ozljeda stigla je u najgorem mogućem trenutku za Suter, koja se ove sezone vraćala na staze nakon teške ozljede meniska lijevog koljena zadobivene u siječnju 2025. godine.

Cijelu je zimu naporno radila kako bi se vratila u formu, a udarac ju je spriječio da nastupi na ključnim kvalifikacijskim utrkama u Soldeu u Andori. Tamo joj je bio potreban dobar rezultat kako bi se probila među najboljih 25 skijašica svijeta i osigurala nastup na velikoj završnici Svjetskog kupa u norveškom Lillehammeru. Nažalost, zbog ozljede je taj cilj ostao nedostižan.

Sezonu je tako završila na 28. mjestu u ukupnom poretku superveleslaloma, samo dva mjesta iza crte koja vodi na finale. Njezin najbolji rezultat ove sezone bilo je 12. mjesto u superveleslalomu u St. Moritzu u prosincu 2025. Jasmina inače dolazi iz poznate skijaške obitelji; njezina sestra je olimpijska pobjednica Corinne Suter.

Tako je sezona povratka za Jasminu Suter završila na potpuno neočekivan i gotovo nevjerojatan način. A njezine će kolegice zaključivati sezonu u Norveškoj, točnije u Lillehammeru, koji je domaćin završnice Svjetskog kupa. Održat će se utrke u svim disciplinama, a bogati program počinje u subotu, 21. ožujka.