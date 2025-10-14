Obavijesti

Sport

Komentari 0
SVE U SVRHU FOKUSA

Bizarni rituali sportaša: Vardy 'živio' na energetskim pićima, Ivanišević koristio isti pisoar...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Bizarni rituali sportaša: Vardy 'živio' na energetskim pićima, Ivanišević koristio isti pisoar...
WImbledon ivanisevic wins title | Foto: Tom Hevezi/Press Association/PIXSELL

Rituali se možda čine iracionalnima, ali stručnjaci ih smatraju oblikom psihološke zaštite. Oni sportašima stvaraju osjećaj kontrole i sigurnosti, smanjuju tjeskobu i pomažu da zadrže fokus

U svijetu vrhunskog sporta, gdje talent, taktika i godine napornog rada odlučuju o pobjednicima, mnogi se sportaši uzdaju i u praznovjerje. Od simbola sreće do neobičnih rutina, njihovi rituali postali su neodvojiv dio sportske svakodnevice i psihološki oslonac u trenutcima najvećeg pritiska.

Od zahoda do čarapa

Nogometaši prednjače u bizarnim navikama. Laurent Blanc redovito je ljubio ćelavu glavu vratara Fabiena Bartheza prije svake utakmice na Svjetskom prvenstvu 1998., a Kolo Touré inzistirao je da uvijek posljednji izlazi iz svlačionice, čak i ako zbog toga zakasni na teren. Gary Neville je, potpuno odjeven u dres, prije svake utakmice petnaest minuta sjedio na zahodskoj školjci i čitao program, dok je John Terry godinama parkirao na istome mjestu i koristio isti pisoar. Johan Cruyff je pak prije svakog dvoboja udario svog vratara po trbuhu i ispljunuo žvakaću gumu na protivničku polovicu terena.

'MAKSIMALAN FOKUS' Zlatko Dalić otkrio rituale prije utakmice: Nikad ne jedem...
Zlatko Dalić otkrio rituale prije utakmice: Nikad ne jedem...

Hrana kao talisman

Neki sportaši ritualima pristupaju kroz prehranu. Jamie Vardy, ključni čovjek Leicester Cityjeve senzacionalne titule 2016., večer prije utakmice pio je pola boce porta, a na dan susreta tri limenke energetskog pića. Robbie Gray točno tri sata i petnaest minuta prije početka utakmice jede dva sendviča s bananom i medom. Filippo Inzaghi, poznat po svojoj praznovjernosti, prije utakmice bi pojeo dječje kekse, ali bi uvijek ostavio dva u kutiji "kako bi zvijezde ostale poravnate".

Leicester City v Ipswich Town - Premier League - King Power Stadium
Foto: Nigel French/PRESS ASSOCIATION

Sretni predmeti često imaju gotovo magičnu važnost. Michael Jordan je ispod dresa Chicago Bullsa uvijek nosio kratke hlače sa Sveučilišta Sjeverna Karolina. Serena Williams igrala je u istim čarapama tijekom cijelog pobjedničkog niza, a Goran Ivanišević osvojio je Wimbledon s dvije majice i jednim parom "sretnih" čarapa koje je svakodnevno prao i ponovno nosio.

OPET NA MUNDIJALU Uh, kakav posao Zlatka Dalića: Hrvatska odradila uvjerljivo najbolje kvalifikacije u povijesti
Uh, kakav posao Zlatka Dalića: Hrvatska odradila uvjerljivo najbolje kvalifikacije u povijesti

Rafael Nadal poznat je po ritualnom poravnavanju boca s vodom i rutini podešavanja odjeće prije svakog poena. Steve Waugh nikada nije izlazio na teren bez crvenog rupčića koji mu je poklonio djed, a Leighton Baines je na travnjak izlazio tek nakon što bi odvezao i ponovno zavezao kopačke.

Goranov Wimbledon 

Goran Ivanišević je legendarni Wimbledon 2001. proživio s nizom rituala koji su ušli u sportski folklor. Svakog je jutra s trenerom Marijom Tudorem gledao "Teletubbiese", pekao piletinu i parkirao automobil na istome mjestu. Kad mu je netko zauzeo parkirno mjesto, s Tudorem je pomaknuo automobil "na ruke". Uoči svakog meča koristio je isti pisoar, a protivniku je uvijek prepustio da prvi sjedne na klupu. Nikada nije stao na liniju pri izlasku na teren.

ARHIVA - Goran Ivanišević nije uspio svladati Emilija Sancheza u prvom susretu veteranskog turnira
ARHIVA - Goran Ivanišević nije uspio svladati Emilija Sancheza u prvom susretu veteranskog turnira | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Njegove su dvije majice i jedan par čarapa postali dio sportske mitologije, dok su drugi tenisači dolazili s timovima fizioterapeuta i kuhara, Goran i Tudor sami su prolazili kroz najvažniji turnir karijere. Nakon pobjede u finalu protiv Patricka Raftera, Goran je u Draženovu dresu podignuo trofej i ušao u povijest.

'CILJ JE ISPUNJEN' Dalić: Nadam se da će netko iz HNL-a dobiti šansu. Lisica? Mora biti kvalitetan svaku utakmicu
Dalić: Nadam se da će netko iz HNL-a dobiti šansu. Lisica? Mora biti kvalitetan svaku utakmicu

Dalićev mir i molitva

I izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić njeguje rituale. Na dan utakmice ne telefonira, ne jede i ne razgovara ni s kim. Taj dan posvećuje molitvi i pripremi za susret.

- Dan utakmice uvijek mi je isti - kaže Dalić, koji je hrvatsku reprezentaciju vodio do srebra u Rusiji i bronce u Katru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu
PRVO PRIJATELJI, A ONDA...

FOTO Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu

Helena Livaković, supruga golmana Dominika, poznata kao "hrvatska Meghan Markle", vodi diskretan život u sjeni sportaša, balansirajući obitelj i karijeru
Tko je div koji je čuvao Yamala? Branitelji ga davili na Markovu trgu, bio trener u Životu na vagi
STJEPAN URSA

Tko je div koji je čuvao Yamala? Branitelji ga davili na Markovu trgu, bio trener u Životu na vagi

Stjepan Ursa, bivši interventni policajac, sada je bodybuilder i fitness influencer. Čuvao superzvijezdu Yamala i njegovu djevojku tijekom izleta u Hrvatskoj, a bio je i na malim ekranima
FOTO Njegove suze ganule su Hrvatsku. 'Skupljali smo boce i živjeli u štali dok sam bio dijete'
SKROMNI MARTIN

FOTO Njegove suze ganule su Hrvatsku. 'Skupljali smo boce i živjeli u štali dok sam bio dijete'

Martin Erlić je debitirao za Hrvatsku u lipnju 2022. godine protiv Francuske, a u nedjelju je protiv Gilbraltara (3-0) zabio prvi gol u 11. nastupu. Ovaj skromni mladić iz Tinja oduševio je Hrvatsku. Kada dođe doma, pomaže obitelji u poljoprivrednim poslovima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025