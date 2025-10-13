Obavijesti

Sport

Komentari 3
'CILJ JE ISPUNJEN'

Dalić: Nadam se da će netko iz HNL-a dobiti šansu. Lisica? Mora biti kvalitetan svaku utakmicu

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Dalić: Nadam se da će netko iz HNL-a dobiti šansu. Lisica? Mora biti kvalitetan svaku utakmicu
Zlatku Daliću uručen dres za 100. nastup na klupi hrvatske reprezetacije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Pričali su da je ovo najlošija grupa, ali to nije točno jer je Hrvatska tu grupu zaslužila svojim igrama u prošlosti. Ja sam ponosan i sretan na svojih 100 utakmica na klupi reprezentacije, rekao je Dalić

Hrvatska je pobijedila Gibraltar 3-0 u Varaždinu i samo ju čudo može zaustaviti od Svjetskog prvenstva 2026. godine. "Vatreni" su tako na najbolji mogući način proslavili 100. utakmicu izbornika Zlatka Dalića i ispunili zacrtani cilj. Zlatko Dalić je stao pred kamere Nove TV i govorio o kvalifikacijama i budućnosti u kojoj nas očekuje Svjetsko prvenstvo.

Zlatku Daliću uručen dres za 100. nastup na klupi hrvatske reprezetacije
Zlatku Daliću uručen dres za 100. nastup na klupi hrvatske reprezetacije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Riješili smo pitanje Svjetskog prvenstva, nismo u stresu, odradili smo što treba. Jučer je to bilo jako lijepo, pogotovo kad smo čuli što se dogodilo na Farskim Otocima. Pričali su da je ovo najlošija grupa, ali to nije točno jer je Hrvatska tu grupu zaslužila svojim igrama u prošlosti. Svima čestitam, a ja sam ponosan i sretan na svojih 100 utakmica na klupi reprezentacije - započeo je izbornik pa se osvrnuo na zadnje dvije utakmice kvalifikacija:

- Fokus će biti na rezultatu, idemo na pobjede. Bit će šanse da probamo neke igrače. Nedostaje nam brzih igrača i tranzicije prema naprijed. Obranu smo riješili i u vezi smo kvalitetni, ali se u okomitosti i završnici moramo pojačati. Čekamo da se pojavi neki igrač. Znamo kvalitetu Marca Pašalića. Dobio je šansu i iskoristio je i vidi se kada je igrač brz i eksplozivan i da čini razliku.

Zlatku Daliću uručen dres za 100. nastup na klupi hrvatske reprezetacije
Zlatku Daliću uručen dres za 100. nastup na klupi hrvatske reprezetacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Izbornik je govorio i o Mateu Lisici.

- Pratimo ga. Reprezentacija nikad nikome nije pobjegla. Mora ponavljati kvalitetu iz utakmice u utakmicu. Nadam se da će netko iz HNL-a dobiti šansu. Sve je do igrača, ništa nije do nas i jedva čekamo da se netko pojavi - rekao je Dalić pa se osvrnuo na moguće nove igrače u napadu kao što su Beljo, Musa i Matanović:

- Vjerojatno ćemo zvati nekog novog da sve isprobamo. SP je blizu i moramo biti pametni i studiozni. Dobro je vidjeti što mogu igrači koji dođu u reprezentaciju. Što se tiče Luke Vuškovića, on  je A reprezentativac, ali je potreban mladoj reprezentaciji sutra protiv Ukrajine. On je budućnost Hrvatske.

PAO GIBRALTAR Ocijenili ste 'vatrene' nakon još jedne bitne pobjede. Evo tko je po vama bio najbolji na terenu
Ocijenili ste 'vatrene' nakon još jedne bitne pobjede. Evo tko je po vama bio najbolji na terenu
MLADI TALENT Vušković: Rekao sam Daliću da mi nije problem igrati za mlade! A od Modrića sam ovo naučio...
Vušković: Rekao sam Daliću da mi nije problem igrati za mlade! A od Modrića sam ovo naučio...

Za kraj je Dalić pričao o nadolazećem Mundijalu i pripremama.

- Prije Rusije smo imali složenu reprezentaciju, a onda 18 novih igrača u Katru, sada je isto dosta novih. Dvije medalje, ljestvica je jako visoko. Nitko neće ponoviti ovo što smo mi napravili u dva Svjetska prvenstva. Moramo biti mirni i pametni. Nastojat ćemo igrati utakmice u Americi da se prilagodimo vremenskim uvjetima. Sve ćemo raditi nakon ždrijeba i dobro sve pripremiti. Što se tiče prvog pota, mi uvijek tražimo više i više. Naš cilj je ispunjen, a ako se dogodi da smo u prvom potu, super - zaključio je Dalić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
VIDEO Hrvatska - Gibraltar 3-0: Večer prvijenaca u Varaždinu! 'Vatreni' na korak do Mundijala
PRIČUVE ODUŠEVILE

VIDEO Hrvatska - Gibraltar 3-0: Večer prvijenaca u Varaždinu! 'Vatreni' na korak do Mundijala

Hrvatska je pred 7579 gledatelja odigrala sjajnu utakmicu, a do pobjede su ju nosili Fruk, Sučić i Erlić. Sva trojica zabila su prvijence. Za izravan plasman na SP sada nam je dovoljan bod u Rijeci protiv Farskih Otoka
FOTO Njegove suze ganule su Hrvatsku. 'Skupljali smo boce i živjeli u štali dok sam bio dijete'
SKROMNI MARTIN

FOTO Njegove suze ganule su Hrvatsku. 'Skupljali smo boce i živjeli u štali dok sam bio dijete'

Martin Erlić je debitirao za Hrvatsku u lipnju 2022. godine protiv Francuske, a u nedjelju je protiv Gilbraltara (3-0) zabio prvi gol u 11. nastupu. Ovaj skromni mladić iz Tinja oduševio je Hrvatsku. Kada dođe doma, pomaže obitelji u poljoprivrednim poslovima
Bivši realovac šokirao fizičkom preobrazbom. Postao snagator
FOTO: NAPUCAO SE

Bivši realovac šokirao fizičkom preobrazbom. Postao snagator

Kad je svojevremeno nosio dres Real Madrida, Mesut Özil (36) i nije imao dobre 'fizikalije'. Uvijek je bio mršav, ali sve je to popravio nakon što je napustio nogomet

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025