Dalić: Nadam se da će netko iz HNL-a dobiti šansu. Lisica? Mora biti kvalitetan svaku utakmicu

Hrvatska je pobijedila Gibraltar 3-0 u Varaždinu i samo ju čudo može zaustaviti od Svjetskog prvenstva 2026. godine. "Vatreni" su tako na najbolji mogući način proslavili 100. utakmicu izbornika Zlatka Dalića i ispunili zacrtani cilj. Zlatko Dalić je stao pred kamere Nove TV i govorio o kvalifikacijama i budućnosti u kojoj nas očekuje Svjetsko prvenstvo.

Zlatku Daliću uručen dres za 100. nastup na klupi hrvatske reprezetacije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Riješili smo pitanje Svjetskog prvenstva, nismo u stresu, odradili smo što treba. Jučer je to bilo jako lijepo, pogotovo kad smo čuli što se dogodilo na Farskim Otocima. Pričali su da je ovo najlošija grupa, ali to nije točno jer je Hrvatska tu grupu zaslužila svojim igrama u prošlosti. Svima čestitam, a ja sam ponosan i sretan na svojih 100 utakmica na klupi reprezentacije - započeo je izbornik pa se osvrnuo na zadnje dvije utakmice kvalifikacija:

- Fokus će biti na rezultatu, idemo na pobjede. Bit će šanse da probamo neke igrače. Nedostaje nam brzih igrača i tranzicije prema naprijed. Obranu smo riješili i u vezi smo kvalitetni, ali se u okomitosti i završnici moramo pojačati. Čekamo da se pojavi neki igrač. Znamo kvalitetu Marca Pašalića. Dobio je šansu i iskoristio je i vidi se kada je igrač brz i eksplozivan i da čini razliku.

Zlatku Daliću uručen dres za 100. nastup na klupi hrvatske reprezetacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Izbornik je govorio i o Mateu Lisici.

- Pratimo ga. Reprezentacija nikad nikome nije pobjegla. Mora ponavljati kvalitetu iz utakmice u utakmicu. Nadam se da će netko iz HNL-a dobiti šansu. Sve je do igrača, ništa nije do nas i jedva čekamo da se netko pojavi - rekao je Dalić pa se osvrnuo na moguće nove igrače u napadu kao što su Beljo, Musa i Matanović:

- Vjerojatno ćemo zvati nekog novog da sve isprobamo. SP je blizu i moramo biti pametni i studiozni. Dobro je vidjeti što mogu igrači koji dođu u reprezentaciju. Što se tiče Luke Vuškovića, on je A reprezentativac, ali je potreban mladoj reprezentaciji sutra protiv Ukrajine. On je budućnost Hrvatske.

Za kraj je Dalić pričao o nadolazećem Mundijalu i pripremama.

- Prije Rusije smo imali složenu reprezentaciju, a onda 18 novih igrača u Katru, sada je isto dosta novih. Dvije medalje, ljestvica je jako visoko. Nitko neće ponoviti ovo što smo mi napravili u dva Svjetska prvenstva. Moramo biti mirni i pametni. Nastojat ćemo igrati utakmice u Americi da se prilagodimo vremenskim uvjetima. Sve ćemo raditi nakon ždrijeba i dobro sve pripremiti. Što se tiče prvog pota, mi uvijek tražimo više i više. Naš cilj je ispunjen, a ako se dogodi da smo u prvom potu, super - zaključio je Dalić.