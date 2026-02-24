Bizarno pravilo izbacuje Jokića i Dončića iz utrke za MVP-ja, a otvara vrata autsajderu?

Nova pravila u NBA ligi, osmišljena kako bi natjerala najveće zvijezde da igraju više utakmica, izazvala su potres u utrci za najprestižniju individualnu nagradu, onu za najkorisnijeg igrača (MVP). Zbog bizarnih okolnosti, MVP nagradu mogao osvojiti igrač kojeg nitko nije vidio ni blizu vrha, Cade Cunningham iz Detroit Pistonsa.

Naime, zvijezde poput Nikole Jokića, Luke Dončića i Victora Wembanyame na putu su da budu diskvalificirane iz utrke jer neće odigrati minimalni broj susreta (65 utakmica) potreban za službenu kandidaturu.

Dok je Cunningham odigrao 50 od 56 utakmica svoje momčadi i ide prema 73 odigrane utakmice, projekcije za ostale su alarmantne. Shai Gilgeous-Alexander (SGA) je na rubu sa 67 projiciranih nastupa, dok su Dončić (64), Wembanyama (63) i Jokić (59) debelo u "crvenoj zoni".

Podsjetimo, Gilgeous-Alexander aktualni je MVP nakon što je lani imao najbolji omjer lige s Oklahomom, dok je on odnio titulu najboljeg strijelca regularne sezone.