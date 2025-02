Bizarno: Svi igrači Hajduka igrali u plavim štucnama, a samo je jedan imao bijele...

Visoka pobjeda nad Osijekom došla je kao pravi melem na rane napaćenog hajdučkog navijačkog puka, koji se već dugo muči prateći igre i rezultate voljenog kluba. Je li Gattuso napokon pronašao idealnu postavu i stil igre, je li momčad ušla u formu i izašla iz krize, jesu li tmurni dani sada iza Livaje i društva... saznat ćemo vrlo brzo, jer već u srijedu ih čeka vrlo važan Kup ogled s Rijekom na Poljudu, a nakon toga i gostovanje na Maksimiru.

Pokretanje videa... 02:36 Split: Besplatni obilazak stadiona za sve posjetitelje povodom 114. rođendana Hajduka | Video: 24sata/Ivana Ivanović/PIXSELL

Gattuso je nakon utakmice potvrdio kako je prvo poluvrijeme protiv Osijeka bilo najbolje poluvrijeme u njegovom mandatu:

- Imamo uspone i padove kao i svi, ali i dalje se borimo za ono što je važno. Osam mjeseci sam tu, treniramo do maksimuma, igrači se trude i nemam nijednu primjedbu na njih, nekad nam uspije, nekad ne, ali ključno je da se svi skupa nastavimo boriti...

Subota je protekla u idealnom scenariju, ne samo zbog visoke pobjede i nova tri boda, nego i zbog toga što je Gattsuo stigao osvježiti momčad i sačuvati Livaju i Uremovića od trećeg žutog kartona koji bi ih izbacio iz konkurencije za nastup u Maksimiru. Obojica su s terena ispraćena ovacijama, posebno Livaja koji je izašao na istočnoj strani Poljuda, pa su ga gledatelji imali priliku ispratiti pljeskom dok je preko sjevera i zapada lagano hodao prema klupi.

Umjesto Livaje u 72. minuti ušao je Nazarij Rusin, i dok smo svi pratili kako navijači s tribina pozdravljaju Livaju, a on im uzvraća pljeskom i grli se s Gattusom, promaklo nam je da je Rusin na nogama imao štucne različite boje od ostatka momčadi!? Ali fotografije s utakmice pokazuju upravo to... Kako se dogodilo da Ukrajinac krene na teren s neadekvatnom opremom ostaje misterij, a još je i veći misterij kako su mu službene osobe, konkretno četvrti sudac Mario Zebec to dozvolile.

Izgleda da je Rusin pri ulasku u teren imao ispravnu opremu te da je iz nekog razloga nakon ulaska do kraja podvrnuo štucne koje su s druge strane bijele, što su nam potvrdili i iz Hajduka, ali u tom slučaju je morao reagirati sudac u terenu Ante Čulina ili njegovi pomoćnici i upozoriti igrača da popravi opremu. Ali očito ni oni nisu ništa primjetili ili išli za tim, pa je cijela priča prošla ispod radara.

Događa se da igrači naprave rupe na štucnama kako bi smanjili pritisak na listove, što službene osobe toleriraju, ali da igrač odigra utakmicu u štucnama različite boje od ostatka momčadi, e to je već bizaran podatak, čak i za HNL. Sva sreća da Osijek nije igrao u bijelim štucnama i da se nije dogodila neka gužva i sporan detalj u kojem je moglo doći do zabune, jer tek onda bi bilo cirkusa....Ovako će nakon visoke pobjede Hajduka ovaj bizaran detalj brzo pasti u zaborav....

