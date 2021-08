Na konferenciji za medije uoči nedjeljne utakmice Istre i Osijeka koja se igra u 17:30 na Aldo Drosini u Puli, trener 'plavo-bijelih' Nenad Bjelica najavio je nadolazeći dvoboj te se osvrnuo na spornu situaciju s utakmice protiv Rijeke u kojoj je Osijek slavio 1-0.

POGLEDAJTE VIDEO: Nenad Bjelica

VAR tehničar je za krivog obrambenog igrača Osijeka povukao crte koje određuju je li igrač u zaleđu te je gol Rijeke za vodstvo poništen. Šef sudačke komisije HNS-a Bruno Marić ispričao se Rijeci.

- Prije nego što počnem o utakmici, kratko bi se vratio na utakmicu s Rijekom. Neke stvari koje su se pisale nisu točne, a one koje su istinite pisane su malim slovima ili su preskočene. U toj utakmici nitko nije bio oštećen. Linijski sudac donio je ispravnu odluku što je potvrdio šef sudaca Bruno Marić. Njegova isprika ispala je kao isprika zbog greške. Jedina pogreška je bila linija koja nije bila dobro iscrtana. Ako trebam to deset puta ponoviti da biste vi to tako napisali, mogu. Deset puta izgovorena laž postaje istina. Nema nikakve mrlje na našoj pobjedi protiv Rijeke kojoj danas želim sve najbolje u borbi za plasman u Konferencijsku ligu - rekao je Bjelica nakon čega je prokomentirao nadolazeći susret s Istrom:

- Što se tiče utakmice protiv Istre, pripremamo se cijeli tjedan. Osim Topčagića, Jurčevića i dulje ozlijeđenih igrača, svi su u treningu i na raspolaganju momčadi. Imam luksuz izbora na svim pozicijama. Nadamo se dobroj utakmici i pobjedi protiv momčadi koja je na početku prvenstva imala sjajnu pobjedu protiv Dragovoljca pa nekoliko poraza, ali radi se o momčadi koja ima dovoljno kvalitete da ugrozi bilo koga u HNL-u - kazao je.

Osijek nije uspio izboriti Konferencijsku ligu nakon što je na uzvratu u Gradskom vrtu odigrao protiv CSKA Sofije tek 1-1. U prvoj utakmici izgubili su 4-2 tako da su iz Europe ispali već na samom početku sezone.

- Sigurno da ovim ispadanjem iz Europe neće biti ista količina rotacija koja bi bila da smo ostali u grupnoj fazi Konferencijske lige. Radimo na tome da pošaljemo još četiri igrača na posudbu kako bi stekli iskustvo. U ovih pet kola HNL-a šansu smo dali više od 20 igrača i pokazali da s njima možemo doći do pobjede. Svatko se može nametnuti treneru. Mijenjat ćemo nasu momčad po potrebi, možda nekad gledajući na protivniku - rekao je Bjelica pa nastavio:

- Ovaj tjedan momčad sjajno radi. Vidi se velika želja i svi se žele nametnuti u 20 igrača. Dečki daju maksimum u treningu. Osjeća se određena svježina u odnosnu na treninge kad smo imali ubitačan ritam. Sigurno da ovo ispadanje iz Europe ima i neke pozitivne strane, a to je da ćemo se moć bolje pripremati na utakmice i da će fokus biti samo na HNL-u i Kupu.

Na konferenciji za medije prisustvovao je i mladi nogometaš Šimun Mikolčić (17) koji je nedavno potpisao prvi profesionalni ugovor za 'plavo-bijele', a inače igra na poziciji prednjeg lijevog ili desnog veznog.

- S time pokazujemo da motrimo na naše igrače i nagrađujemo ih ugovorima. On je sigurna oklada i zasigurno jedan od najtalentiranijih igrača. Nadamo se da će jednog dana biti nositelj igre našeg kluba - zaključio je Bjelica.