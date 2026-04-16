Bjelica: Dinamo nema 'pušačku sobu' nego sobu velikana

Nenad Bjelica trenutačno je u fazi pronalaska posla. Posljednji angažman imao je u Dinamu, gdje je prošle sezone nakon poraza od Bayerna naslijedio Sergeja Jakirovića. Na klupi “modrih” nije se dugo zadržao, a nakon njegova odlaska uprava je nastavila lutati pa trofej u vitrine na Maksimiru nisu uspjeli donijeti ni Fabio Cannavaro, koji ga je naslijedio, ni Sandro Perković.

Bjelica je gostovao kod novinara Milana Stjelje u emisiji "Karijera u retrovizoru", gdje je otkrio pojedinosti iz karijere, ali se dotaknuo i famozne "pušačke sobe" na Maksimiru u kojoj su se okupljali "senatori" momčadi. Na početku razgovora osvrnuo se na mlađe generacije.

- Ove nove generacije puno pitaju, brzo se uvrijede i lako ih se pogodi. Uvijek se može pitati trenera zašto ne igram, ali ja to nisam radio. Tu nema ništa loše. Prva je utakmica, trener vas ne stavi, a vi već drugi dan dolazite kod trenera i tražite razgovor, to je nedostatak poštovanja. Trebaju malo pričekati. To govori o novim generacijama, tko su i kako razmišljaju - započeo je Bjelica.

Budući da se intervju odvijao u automobilu, Bjelica je s gledateljima podijelio kakav je kao vozač.

- Ne volim stisnuti gas, volim voziti sigurno uz dobru glazbu. Kada sam došao u Zagreb, doživio sam veliki stres zbog gužve jer u Poreču i Klagenfurtu toga nema. Nema blicanja ni trubljenja, miran sam u vožnji. Policija? Znaju me zaustaviti da me pozdrave, ha ha.

Dinamo je ?ak s 4:0 pobijedio Atalantu u prvom kolu Lige prvaka, 18.09.2019. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kroz šalu je usporedio i linije automobila s igračima. Luksuznu limuzinu usporedio je s Danijem Olmom, sportsku jurilicu s Brunom Petkovićem. Mali gradski automobil, prema njegovu mišljenju, najbolje odgovara Dominiku Livakoviću, a kvalitetni oldtimer Arijanu Ademiju.

Nezaobilazno pitanje bilo je ono o pušačkoj sobi.

- To za mene nije pušačka soba, nego soba velikana i tako bih je nazvao. Velikani su se tamo okupljali i mislim da se i danas tamo okupljaju. Zahvaljujući toj sobi Dinamo je u zadnjih osam godina bio to što jest - istaknuo je Bjelica.

