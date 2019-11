Marić: VAR neprihvatljiv? Ma Bjelica nema pravo to govoriti

Nenad Bjelica (48) u više je navrata nakon utakmice protiv Šahtara, u kojoj je u nadoknadi primio dva gola i ostao bez pobjede, žestoko napao VAR. Trener Dinama govorio je, između ostalog, kako je to s..., cirkus, da mu ne treba, da nikad neće biti za to.

A taj VAR za tri mjeseca, u drugom dijelu domaćeg prvenstva, stiže u HNL gdje će, kako je rekao Bjelica, također biti cirkusa i skandala.

Kontrirao mu je sudački ekspert HRT-a Marijo Strahonja (44) rekavši kako VAR ima pravo provjeriti propušteni incident, bivše Oko sokolovo Mateo Beusan (68) u razgovoru za 24sata poručio je Bjelici kako bi mu bilo bolje da govori o svojim igračima i glupostima u dvije minute mogao ostati bez 18 milijuna eura.

A na stranu sudaca stao je još jedan bivši sudac - Bruno Marić (47), donedavni glavni HNS-ov instruktor za VAR koji je podnio ostavku u žiži previranja oko toga hoće li Split ugostiti utakmicu Hrvatske i Mađarske.

- VAR je na Svjetskom prvenstvu pokazao da je izvanredan alat. Tu su kamere kojima imamo mogućnost provjeriti radi li se o čistoj, očitoj pogrešci ili se radi o propuštenom incidentu. Iznimna je privilegija da sudac ima drugu šansu i donese ispravnu odluku - rekao je Marić za RTL pa se fokusirao na Bjeličin istup:

- Niti trener Bjelica niti bilo tko drugi, a osobito ne on koji ima snažan utecaj u hrvatskom nogometu - opravdano jer je napravio jako puno za hrvatski nogomet kroz bitku za Dinamo u Ligi prvaka, nema pravo govoriti pred uvođenje VAR-a u Hrvatsku da je to nešto što je neprihvatljivo. Dapače, on treba biti podrška tome.