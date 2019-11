Uz VAR bismo izgubili Kup, ali i imali 45 bodova više od 'bilih'

Da mi imamo VAR u Hrvatskoj vjerojatno Dinamo ne bi osvojio Kup prije dvije godine jer su bile očigledne dvije pogreške na štetu Hajduka, ali ću vam reći da bi mi u prošloj sezoni imali ne jedno 30 bodova prednosti nego 40,45 koliko je suđeno na štetu Dinama, rekao je kao gost u emisiji Pressing na N1 televiziji trener Dinama, Nenad Bjelica.

Podsjetimo, Dinamo je u četvrtom kolu Lige prvaka imao prednost od 3-1 protiv ukrajinskog Šahtara sve do sučeve nadoknade kad je 'modrima' pala koncentracija, a Ukrajinci su na opće iznenađenje spretno iskoristili nepažnju domaćih te zabili dva gola - jedan u trećoj i jedan u osmoj minuti nadoknade.

- Nogomet je nepredvidiva igra i ne samo u ovoj utakmici nego i protekle sezone u Ligi prvaka bilo je utakmica s puno preokreta, nogomet je takav, mi smo zabili dva zgoditka u četiri minute i nakon toga smo dobili dva gola u zadnje tri, to je nogomet i to tako treba prihvatiti. Naravno da smo mogli bolje reagirati - zaključio je priču o utakmici trener Dinama i rekao da iako u tužnoj atmosferi, moraju krenuti dalje:

- Bilo je tužno, ali smo već danas odradili trening. Od ekipe s kojom su se svi poigravali stvorili smo momčad koja je spremna potući se sa svakim u Europi. Nema razloga za tugom. Bilo bi ljepše da smo osvojili ta dva boda, ali ima još šest bodova u igri.

Dotaknuo se mnogih tema, a između ostalog i bivšeg izvršnog dopredsjednika Dinama, Zdravka Mamića.

- Zdravko Mamić je stvorio bazu Dinama, godinama je stvarao omladinsku školu, dovodio igrače i organizirao klub, to je napravio na vrhunskoj razini. Puno smo zajedno radili na stvaranju momčadi, on je doveo Petkovića i Oršića, ja ih nisam doveo. Čujemo se redovno, čuli smo se i nakon jučerašnje utakmice. Ponosan je na dečke, uvjeren je da ćemo prezimiti u Europi. Radio sam s malo ljudi koji razumiju nogomet kao i on. Jako dobro poznaje dečke, jako dobro surađujemo. To su njegove privatne stvari i vrijeme će pokazati je li on nešto pogriješio ili ne - rekao je strateg 'modrih'.

Pred Dinamom su sad novi izazovi. Prvo im slijedi ligaški ogled u gostima kod Rijeke za vikend, zatim derbi u Maksimiru nakon reprezentativne stanke pa Atalanta na San Siru u Ligi prvaka.