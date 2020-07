'Bjelica nije imao razumijevanja i BBB za mene nisu navijači...'

Nažalost, pokušaj dovođenja Matijaža Keka je izašao u medijima, došlo je do raznih pritisaka, tako da ga na koncu nismo uspjeli dovesti, ispričao je Zoran Mamić na televizijskom gostovanju

<p>Mi se nismo planirali rastati s <strong>Nenadom Bjelicom</strong>. Bjelica je imao podršku kluba i svih ostalih kao niti jedan trener do sada. nakon godinu dana je dobio dvostruko veći ugovor. Napravio je i <span class="spellchecker-word-highlight">rezultate</span>. On i momčad su najzaslužniji, ali klub je omogućio sjajne uvjete i igrače, ekonomske uvjete. Ne može biti da se kod uspjeha govori samo o Bjelici i igračima, a kad je neuspjeh, onda su krivci <strong>Zdravko Mamić</strong> i nesposobna Uprava, poručio je Zoran Mamić u gostovanju na HNTV-u u emisiji 'Mali nogometni razgovori'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Boysi prosvjeduju protiv Mamića</strong></p><p>- U mom <span class="spellchecker-word-highlight">trenerskom</span> mandatu bio sam sigurno jedan od <span class="spellchecker-word-highlight">najjeftinijih</span> trenera. I ovaj novi angažman neće biti nešto što bi jako <span class="spellchecker-word-highlight">opterećivalo</span> Dinamovu blagajnu - najavio je.</p><p>Novo-stare odluke u <strong>Dinamu </strong>posljednjih dana (postavljanje<strong> Zorana Mamića </strong>na mjesto trenera, odluka da će na njoj ostati i narednu sezonu unatoč lošim rezultatima, a uz to još biti i sportski direktor) i ne iznenađuju pretjerano. Ipak, kada god navijačima pozitivni likovi u Dinamu i dobri rezultati barem na trenutak odagnaju misli s nepravomoćno osuđenoga bjegunca Z. M., njegovog brata i najbližih suradnika, oni opet nešto naprave da skrenu pažnju na sebe. Ove sezone je to bio raskid suradnje s <strong>Nenadom Bjelicom</strong>, trenerom kojega su navijači u većini prihvatili kao nekoga svoga. Bilo je to u jeku prvoga vala pandemije korona virusa. </p><p>- Mi smo usmeno obavijestili Bjelicu, žao mi je što mu to nismo mogli reći u lice, ali nije bio u Hrvatskoj u vrijeme pandemije, što također nije bilo normalno, uz sve razumijevanje da mu je obitelj bila u Austriji. Kad nekome nešto smanjuješ, teško je kazati koji je pravi način za saopćiti odluku. Nije stvar u tajmingu, nego da li netko ima ili nema razumijevanja. U ovom slučaju nije bilo razumijevanja s druge strane - prepričao je Mamić.</p><p>Nakon toga je stigao Igor Jovićević koji nije trajao dugo, a potom je Mamić Junior trebao biti tek privremeno rješenje dok ne dođe <strong><span class="spellchecker-word-highlight">Matijaž</span> Kek,</strong> no ništa od toga.</p><p>- Kad je <strong>Matjaž Kek</strong> kontaktiran izrazio zadovoljstvo i sreću da preuzme Dinamo. Nakon tog prvog razgovora bio je kod mene doma, razgovarali smo. Ali bio je aktualni izbornik Slovenije i smatrao da neće biti problem razići se s Savezom, ali je isto tako kazao da se ne želi svađati i zatvoriti vrata svog Saveza na nekorektan način. Nakon utakmice s Hajdukom <span class="spellchecker-word-highlight">otišao</span> sam u Sukošan gdje ljetuje, razgovarali smo o gotovom poslu. Nažalost, sve je izašlo u medijima, došlo je raznih pritisaka, tako da ga na koncu nismo uspjeli dovesti - pojasnio je pa ''oprao'' <strong>Bad Blue Boyse</strong>:</p><p>- Kad su BBB u pitanju, ne želim se s time previše opterećivati. BBB mene ne trebaju voljeti, ali trebaju pokazati ljubav prema klubu i momčadi. Kad čujete repertoar njihovih pjesama, onda oni uglavnom pjevaju o sebi, oni ne reagiraju kad Dinamo postigne pogodak, oni ne tuguju kad Dinamo primi pogodak. To sam im rekao na sastanku, na to su se jako uvrijedili. Siguran sam da većina te grupe ne poznaje igrače. Rekli su mi da će ukoliko ja ostanem trener, urinirati po momčadi i po klubu. Kad počnu navijati za momčad ja ću ih zvati navijačima, ovako su za mene samo aktivisti. Jednom se bore protiv <strong>Tuđmana, Canjuge, Šoića, Mamića</strong>... Uvijek nađu nekoga. Navijaj za momčad, dečki su to zaslužili - smatra Mamić.</p><p>Momčad, barem za sada, neće mijenjati.</p><p>- Postoji baza s kojom smo sretni i zadovoljni i koju ćemo zadržati. Prodaje kapitalnih igrača neće biti prije nego što završe europske kvalifikacije, a u njih ubrajamo i Brunu Petkovića, a još nemamo niti ponuda za njega. Naravno da sva četiri naša napadača ne mogu imati minutažu. Vidjeti ćemo u kojem smjeru ćemo ići. Dosta igrača će ići na posudbu - zaključio je, između ostalog, Zoran Mamić.</p>