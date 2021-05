Nenad Bjelica mora krpati momčad za zadnje kolo HNL-a u kojemu rasterećeni Osijek u subotu od 17 sati dočekuje Istru, koja se bori za ostanak i porazom bi, uz barem remi Varaždina kod Slaven Belupa, ispala iz prve lige.

- Dosta je ozlijeđenih i kartoniranih igrača pa završavamo sezonu s knap kadrom. Priključili smo nekoliko mladih igrača iz B momčadi i juniora koji će biti na klupi. Ali imat ćemo respektabilnih prvih 11 koji će, vjerujem, pokazati maksimalno zalaganje i ozbiljnost i osvojiti tri boda - rekao je trener Osijeka.

- Pokazali smo profesionalnost i u zadnjoj utakmici s Lokomotivom, tako će biti i s Istrom. Idemo maksimalno, po tri boda. Ne bi bilo korektno da im ne suprotstavimo najbolju moguću momčad u ovom trenutku - dodao je Bjelko pa otkrio konkretno stanje:

Imamo problema, tri su kartonirana igrača (Čeberko, Lopa, Santini), otpali su i Vuković i Miérez i ostajemo praktički s 11 profesionalaca. Ali to je dovoljno da istrčimo s 11 igrača, to su sve jako kvalitetni igrači. Vjerujem da ćemo istrčati maksimalno ozbiljno i doći do tri boda koji bi još više podigli letvicu za sljedeću sezonu svima nama. Želimo još jednu utakmicu u kojoj naš golman neće primiti gol, ako je moguće još koja asistencija Bočkaja da još neke brojke poboljšamo. Ali najvažnija su tri boda i dat ćemo sve da ih ostvarimo.

Ramona Miéreza pustio je na odmor i s 22 gola gotovo će sigurno biti najbolji strijelac HNL-a (Gavranović ima 17), a Ivan Santini se već oprostio. Hoće li mladi Dion Drena Beljo zaigrati u napadu?

- Vidjet ćemo, haha. Postoji ta mogućnost. Sigurno će dobiti minutažu, a hoće li biti od prve minute ili drugo poluvrijeme, strpite se i vidjet ćete sutra.

Problem je na desnom beku, nema ni Igora Silve pa mora nešto izmisliti.

- Jurčević? Ako ga stavim tamo, onda nemam izbora za lijevi. Imamo Mekića iz druge momčadi, tri stopera Barišića, Gutija i Škorića, možda će netko od njih ići na desnog beka, a da Jurčević ostane na prirodnoj poziciji.

Iako je Osijek prije dva kola izgubio šanse za naslov, nije spustio nogu s gasa. Pobijedio je i Šibenik i Lokomotivu i Bjelica očekuje isto i s Puljanima.

- U istoj smo situaciji u kojoj smo danas bili i prošlu utakmicu pa smo pokazali maksimalnu ozbiljnost. Tjedan je bio jako dobar, interesantan i zabavan, s dobrom atmosferom. Priključili su se neki mladi igrači i donijeli svježe krvi. Profesionalci su ih jako lijepo prihvatili. Imamo najnormalniju pripremu za utakmicu, kao i za svaku drugu, derbije ili druge u kojoj je praktički sve bilo na vagi. Danas u 5 zadnji trening, sutra ujutro aktivacija, poslije toga sastanak, ručak i okupljamo se sat i pol vremena pred utakmicu. Znači, maksimalna ozbiljnost u pripremi. Nadamo se da će se dobro raspoloženje prenijeti na utakmicu i da ćemo doći do tri boda.

Osijek je bez prvenstvenog poraza kod kuće otkad je on preuzeo momčad. I to je motiv...

- Motiv je utakmica sama po sebi, ugled i imidž kluba koji se gradi godinama, mjesecima, tjednima i želimo doći do tri boda koja bi poboljšala sve rekorde koje smo odradili. Svi imamo obveze prema klubu, gradu, navijačima i samima sebi da odigramo maksimalno profesionalno, što god to znači za druge. Na druge ne možemo gledati, svatko kreira svoju sudbinu tijekom 36 utakmica. I očekivati u zadnjoj utakmici da će utjecati da nešto izmanipulira, na Osijek ne može nitko računati - jasan je Bjelica.

S druge strane bit će finalist Kupa.

- Dobro poznajem Jumića, kao što poznajem i drugu dvojicu kolega koji su isto u borbi za ostanak. S Kastelom sam igrao, znam ga 35 godina, s Toplakom sam isto u dobrim odnosima. Sva trojica su mi poznanici, dobri prijatelji, kako god hoćete. Ne znam kako će nastupiti. Imali su tešku utakmicu, jako su se dobro prezentirali. Malo lošiji početak pa u drugom poluvremenu pokazali iznimno visoku razinu karaktera. Momčad koja zabije Dinamu tri gola sigurno je vrlo kvalitetna, ima vrlo kvalitetne pojedince. Hoće li ući otvorenog garda ili više defenzivno pa čekati neke kontre, to ne možemo znati. To će utakmica pokazati. Igrat ćemo kao što uvijek igramo, visokim presingom, na tri boda.

Komu daje najviše šanse za ostanak?

- Ne bih ulazio u kalkulacije. Nije do nas, mi smo maksimalno ozbiljno igrali protiv svih tih momčadi koje su od šestog do desetog mjesta. Mislim da smo samo dvaput protiv Belupa remizirali i jednom protiv Varaždina, ostalo smo sve pobijedili. Mislim da mi od klubova koji smo u gornjem dijelu imamo najbolju statistiku protiv tih klubova. Pokazujemo dozu ozbiljnosti i ambicije i to ćemo sutra pokazati. A tko će na kraju biti... Ne želim biti u koži nikome, ali Bože moj, netko mora ispasti - zaključio je Bjelica.