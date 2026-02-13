Bjelica: Sapunali su mi dasku, a Zajeca i Marića može biti sram!

Nenad Bjelica gostovao je u Denis Podcastu gdje je otvoreno govorio o odnosima s bivšim suradnicima iz Dinama, Velimir Zajec i Marko Marić, tvrdeći da mu od početka nisu pružili potpunu podršku te da su mu radili iza leđa. Dotaknuo se i incidenta s igračem Samy Mmaee, ali i otkrio kako je zbog želje da s Osijekom osvoji naslov prvaka odbio znatno izdašnije ponude.

- Sapunali su mi dasku od desetog mjeseca - naglasio je Bjelica koji je u klub stigao u rujnu nakon što je otkaz dobio Sergej Jakirović poslije poraza od Bayerna 9-2.

Zagreb: Adria Football forum - panel rasprava i dodjela nagrada | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Bjelica je istaknuo da po dolasku u Dinamo nije bio izbor svih struktura u klubu.

- Očito je da nisu mene svi dočekali s čistim namjerama, da nisam bio želja svih. Na kraju sam puno toga saznao, da nisam bio izbor sportskog direktora i Zajeca. Zajec je izjavljivao ružne stvari o meni. Ja sam došao čistog srca. To je bila škola za mene da ne dolazim u klub ako nisam izbor sportskog direktora. Pred Maksimirom sretnem čovjeka koji radi u Dinamu i on mi kaže: 'Tebi su sapunali dasku od desetog mjeseca'. Dakle, od kad sam pobjeđivao Salzburg i Slovan Bratislavu. Ja kažem: 'To je njihova sramota, a ne moja'. Ja sam s ljudima u prvom mandatu napravio nešto. Pokazao sam, zajedno sa stožerom, da mogu. Tako je bilo i u Osijeku i u puno klubova. Što ja nisam nekome odgovarao, to je njihov problem. Znali su koga dovode.

'Nikad ne bih vratio Mmaeea u momčad'

Posebno se osvrnuo na incident sa Samyjem Mmaeeom kojeg je već istaknuo kao ključni trenutak u intervjuu s Valentinom Miletić, naglasivši da igrač nije fizički nasrnuo na njega, ali da je situacija bila vrlo neugodna.

- Tu nije bilo povratka, ali on je očito Zajecu i Mariću bio jako bitan. Ja znam, a znaju i oni zbog čega im je bio bitan da ga vrate. I neka ih je sramota zbog toga. Jer nije dovoljno obući populistički svijetloplavu košulju da si ti dinamovac. Dokaži ti svojim djelima da si dinamovac, nemoj raditi djela koja idu tebi u korist. Očito da im je bio jako važan. Znali su da s Bjelicom nema pregovora oko toga, a ti si povrijedio instituciju Dinama. Ne pričamo o Messiju i Ronaldu nego igraču koji je bio rezerva u Ferencvarosu. Da su mi rekli evo ti pet puta veći ugovor, samo vrati Mmaeea, ja bih rekao ne. Jer bih srušio svoj autoritet i hijerarhiju unutar momčadi, koja je srušena njegovim povratkom, a to ide njima dvojici na čast. Uprava je Mariću vjerovala još mjesec dana pa su ga smijenili, a Zajecu još vjeruju.

Zagreb: Media day i trening Dinama s novim trenerom | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dodao je kako je u toj incidentnoj situaciji morao smirivati članove stručnog stožera kako ne bi reagirali te naglasio da je pad Dinama krenuo upravo nakon povratka tog igrača, kada je poručeno da je on tu i treneru Fabio Cannavaro.

Bjelica je otkrio i da je tijekom karijere imao znatno izdašnije ponude od one koju je prihvatio u Osijeku, ali je odluku donio vođen emocijama i željom da s klubom osvoji naslov.

- Rado se vraćam u Osijek i svaki put se lijepo osjećam. Došao sam isključivo nošen emocijom. Ja sam imao ponude puta sedam puta veće od one u Osijeku. Eno, imate sportskog direktora Gorana Vučevića pa ga pitajte je li me kontaktirao i je li postajala priča za Al Nassr. Bilo je tu i još mnogo drugih, tri, četiri puta većih u odnosu na Osijek. Na sve sam to rekao ne, da želim s Osijekom uzeti titulu. To je bio moj cilj. Prije Osijeka sam imao ponudu Fenerbahcea, puno bolju. Čisto srce i samo zdrave namjere su bile u svakoj mojoj odluci. U svakoj sam gledao interes kluba, ni u jednoj svoj - kazao je Bjelica.

Cijeli podcast možete pogledati ispod: