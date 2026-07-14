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NIJE OPTIMISTIČAN

Bjelica o Livaji i Garciji: 'Dugo traju problemi i mira neće biti'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Bjelica o Livaji i Garciji: 'Dugo traju problemi i mira neće biti'
Proglašenje najboljih sportaša Grada Zagreba | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Najvažniji u tim odnosima su najstariji igrači. Hajduk ima puno igrača koji se moraju ugledati na te starije. Mogao je biti kažnjen i da mu se oduzme 50 posto plaće, rekao je Bjelica

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Sezona nije ni počela, a Hajduk je već preživio jednu veliku krizu. Kapetan Marko Livaja odbio je otrčati kaznu na pripremama koju mu je zadao Gonzalo Garica pa je udaljen iz momčadi, a onda je krenula prava sapunica. Na sljedećem treningu Garcia ga je tražio da odradi kaznu na što je Livaja poludio i napustio trening. Zatim je dogovoren hitan sastanak. Na njemu su bili Livaja, Robert Graf i Garcia te je kapetan potpisao disciplinski pravilnik i vratio se u momčad.

Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina
Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Garcia ga nije stavio u prvih 11 protiv Žiline, Poljud je trenera "pozdravio" zvižducima, a ulazak Livaje ogromnim oduševljenjem. Jasno je tko je favorit publike, a iako se drama malo ispuhala, dojam je da i dalje nije sve sređeno. Slično misli i bivši trener Dinama i Osijeka, Nenad Bjelica, koji je o tome govorio o Podcast Inkubatoru.

- Taj odnos mi je dosta kompliciran i mislim da neće biti mira. Dugo traju ti problemi, puno smo pročitali o različitim mišljenjima trenera i Livaje koji je ikona Hajduka i koji ih je držao u borbi za titulu svojim golovima. Znamo da je idol navijačima, ali taj odnos ne funkcionira - rekao je Bjelica pa dodao:

- Ne želim nikoga braniti ili napadati jer ne znam detalje. Ja sam generalno trener koji zahtjeva disciplinu, da se poštujemo unutar momčadi. Najvažniji u tim odnosima su najstariji igrači. Hajduk ima puno igrača koji se moraju ugledati na te starije. Mogao je biti kažnjen i da mu se oduzme 50 posto plaće.

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Komentari 3
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