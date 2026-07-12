Bjelica: Osijek vode ljudi bez emocije, AI im piše priopćenja. Zabrinut sam za budućnost...

Glasnogovornik Mario Mihić je, prema informacijama koje kruže medijskim eterom, dobio opomenu pred otkaz u NK Osijeku jer je objavio rezultat pripremne utakmice protiv mađarskog Paksija u kojoj su "bijelo-plavi" teško izgubili (4-0). Predsjednica Alexandra Vegh je, čini se, htjela sakriti od navijača tu informaciju, a stradao je vojnik kluba koji je odradio više od 1200 utakmica.

- Rezultat je bio na svim aplikacijama, haha. Imaš prijateljske utakmice, Osijek - Paksi 0-4. Ako su nešto htjeli sakriti, nisu mogli. Ne možeš to sakriti, to je izašlo u svim medijima. On je to objavio što objavi uvijek, to mu je posao. Da nije objavio, možda bi mu dala opomenu zašto nije objavio - rekao je Nenad Bjelica (54), bivši igrač i trener Osijeka, gostujući u A1 nogometnom podcastu kod Filipa Brkića.

- Mario Mihić je čovjek koji je 2022. dobio nagradu za najbolju press službu u Hrvatskoj. Naravno da ima tim iza sebe, ali Miha je legenda kluba i grada. Čovjek koji je prvenstveno veliki navijač Osijeka. Čak je i imao nekakvih problemčića prije par godina, ali je čovjek koji 0-24 razmišlja o NK Osijeku i živi ga. Da će se dogoditi ružni odlasci meni, Zekiću, Radotiću, koji smo djeca i navijači NK Osijeka, to sam još nekako mogao shvatiti. Ali da će to on doživjeti, nikako nisam mogao. Ali dobro, to su ljudi koji nemaju emociju. Vode Osijek kao kompaniju, njima umjetna inteligencija piše priopćenja. Nažalost, Osijek ne napreduje, ni ne stagnira, u velikom je padu - nastavio je.

Proglašenje najboljih sportaša Grada Zagreba | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Pred Osijekom, koji je tek dva kola prije kraja minule sezone osigurao ostanak u HNL-u, neizvjesna je budućnost.

- Promjenom u Mađarskoj, padom Orbana ne dolazi tolika količina novca kolika je dolazila kad su oni došli 2016. Dosta su uložili u momčad, doveli su mene i time pokazali veliku ambiciju, dali meni i mojim pomoćnicima dobar ugovor, uložili smo u momčad. Mi smo na terenu to vratili borbom za titulu s Dinamom dvije godine. Ali logistika kluba nije ni onda postojala, a sad maknu još Mihu, on je zadnji stup identiteta kluba koji još postoji. Premalo. Kad sam ja bio, još je bilo par njih. Doveo sam Ivu Smoju i Damira Vuicu za skaute koji su dečki koji navijaju za NK Osijek, probao sam identitet kluba pojačati. Ali postoje ljudi gore koji odlučuju i plaćaju, oni nas nisu mogli pratiti.

Bjelica je vodio Osijek od rujna 2020. do kolovoza 2022. Rastanak je bio buran, a Nenad je govorio i kako se uprava postupno rješavala njegovih igrača.

'Maknuli su ih, mirisali su na Bjelicu'

- Onda je došlo do kraja sa mnom, a i sve poslije što je došlo poslije mene je svake godine sve gore. Ja sam bio drugi pa treći. Kad sam ja otišao bili su treći pa četvrti, onda su maknuli sve igrače koji su osvojili drugo, treće, četvrto mjesto. Zašto? Mirisali su na Bjelicu, haha. Oni se svi druže svako ljeto kod Jugovića u kući negdje na moru, grupa se zove Nenadovo, kao praznik. Na Nenadovo se nalaze. To su sve sjajni dečki i karakteri, uglavnom hrvatski nogometaši. Kad je zadnji od njih otišao, osvojili su sedmo i deveto mjesto. A nije da nisu ulagali. Kad bih otišao pobrojati što su uložili i koga doveli za koje cifre, bili bismo tu u egalu, tu negdje - kazao je Bjelica i nastavio:

- U mom mandatu smo doveli igrača za šest i pol milijuna eura i prodali za sedam. Ajmo reći da smo bili na nuli. Poslije mog mandata u prvom prijelaznom roku prodamo igrača za 25 milijuna eura. Nisam ih doveo sve, neke je doveo prethodni sportski direktor, ali su poda mnom rasli i izbacili smo pojedince koji su pravili sjajne transfere, Ivušić, Beljo, Mierez, Adrian Leon Barišić, Čeberko, za sve njih se dobila lijepa odšteta. To je rezultat mog rada. Sad ne možeš nikog prodati.

Kazao je kako je zabrinut za budućnost Osijeka.

- To je začarani krug. Bit će jako teško i ove godine. Ekipa je još slabija ako ne dovedu neke nove igrače. Prodaja kluba? Ne znam ima li tu istine. Nije lagano prodati klub za deset milijuna nekome, stadion je investicija od 80-ak milijuna. Pitanje je hoće li netko kupiti klub i stadion. Ako kupiš klub, imaš na stadionu tri milijuna eura troškova godišnje, što nije malo, i vlasnik je netko drugi. Jedino da ih vratiš na Gradski vrt. Za tri milijuna eura možeš uložiti novac u momčad, takav neki nemaju ni budžet u HNL-u - kazao je Bjelica, koji je bez posla od naprasnog rastanka s Dinamom u prosincu 2024. i otvoren je, kaže, i za neke ponude izvan Europe, konkretno na Bliskom istoku.