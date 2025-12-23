Preminuo Vasil Ringov, bivši napadač Dinama i jedan od najboljih makedonskih igrača

Legendarni makedonski nogometaš Vasil Ringov preminuo je nakon kratke i teške bolesti u 70. godini, objavio je Makedonski nogometni savez.

Ringov je bio jedan od najvećih imena u povijesti makedonskog nogometa, a svoj najdublji i najprepoznatljiviji trag ostavio je igrajući za Vardar.

Za skopski klub je igrao u dva navrata (1977-83, 1983-87) upisavši više od 200 utakmica, te 93 gola.

Tijekom karijere je igrao i za zagrebački Dinamo. Stigao je kao veliko pojačanje iz Vardara, no u plavom dresu se zadržao samo šest mjeseci zabivši tri pogotka u 12 nastupa.

"Danas ne žalimo samo za osobom, već za vremenom časti i dostojanstva. Postoje ljudi koji ne odlaze. Oni se samo povuku korak unatrag, kako bi nas promatrali iz tišine. Vasil Ringov bio je jedan od njih. Tih, uspravan, svoj. Nogomet za njega nije bio pozornica, već odgovornost. Nije puno govorio, ali kada je govorio, to je imalo težinu. Kada je radio, ostavljao je trag. Danas ostaje sjećanje na čovjeka koji je vjerovao da je djelo važnije od riječi, a iskrenost jača od svakog rezultata," objavio je makedonski savez.

Tijekom karijere je igrao i za Teteks i Eintracht Braunschweig.