Na konferenciji za medije uoči utakmice Osijeka i Gorice u Gradskom vrtu koja se igra u nedjelju od 15 sati, Nenad Bjelica (49) komentirao je ispadanje od Rijeke u četvrtfinalu Kupa rekavši kako smatra da je njegova momčad mentalno spremna za nove pobjede.

Bjelica za sada još uvijek ne zna kojih će točno 11 igrača biti dio prve postave, ali je rekao tko iz njegove momčadi sigurno zbog ozljeda neće igrati.

- Imamo par loših vijesti, a jedna od njih je da je jučer Petar Brlek operiran, imao je operaciju križnih ligamenata. Zadnji pregled pokazao je da je operacija neophodna i u ovoj sezoni ga više nećemo imati na raspolaganju. Isto tako, na redu za operaciju je naš treći golman Barišić. Treća loša vijest je da će i Eros Grezda morati ići na operaciju, ali još uvijek ne znamo koji tip operacije će to biti. Topčagić se nakon uspješne operacije lumbalnog dijela kralježnice priključio dečkima i svakodnevno ide na bolje, dok Lončar zbog kartona nema pravo nastupa - rekao je Bjelica.

Rijeka je pored Drave odigrala odličnu utakmicu i s novim trenerom Goranom Tomićem pobijedila Bjeličin Osijek 2-1 u četvrtfinalu Kupa.

- Nakon poraza u srijedu, u nedjelju imamo novu šansu vratiti se na pobjedničke staze i uvjeren sam da će momčad biti na pravom nivou, te da će uspjeti doći do pobjede - kazao je trener Osijeka i dodao:

- Psihološka priprema je vrlo važna, imali smo poraza u ovoj sezoni pa tako vjerujem da ćemo se i sada vratiti. U prvom dijelu sezone smo izgubili od Gorice, pa smo se pobijedili Šibenik. Momčad je pokazala mentalnu snagu i vjerujem da će tako biti i u nedjelju.

Svjestan je Bjelica poraza, ali isto tako i pobjede od prije desetak dana kada je Osijek u HNL-u Rijeku pobijedila s pola snage.

- Naše želje su da se iz utakmice u utakmicu poboljšamo. Težimo maksimumu, ali znamo da je to jako teško. Nismo izgubili od Dugog Sela, izgubili smo od zasluženog pobjednika koji je izbacivao ozbiljne momčadi. Ne možemo pričati o nekom "moranju". To su naše želje, a to je eventualno doći do trofeja. Borimo se za vrh, a ovo što postižemo je jako veliko. Presretan sam s onime što rade u prvenstvu, i rame uz rame smo s moćnim protivnikom. Ponosan sam što ih mogu trenirati. Nije to veliko razočaranje, to je nogomet. Vjerujem da će se moja momčad vratiti na stazu uspjeha.

U 15. kolu HNL-a Osijek je od Gorice pretrpio prvi poraz u HNL-u nakon 11 utakmica. Završilo je 4-1 za Goricu koja je Osijek u potpunosti nadigrala.

- Ovo je najbolniji poraz definitivno. U Gorici su nas baš razbili, bio je to bolan šamar i mogli smo samo čestitati protivniku - rekao je Bjelica i dodao:

- Moramo poboljšati napad i biti bolje organizirani.

Bjelica još uvijek nije odlučio tko će se od igrača pojaviti na nogometnom terenu protiv Gorice.

- Imam nedoumica, prerano mi je za donijeti odluke s kojih 11 ćemo startati. Imam još dva dana za donijeti odluku, ali i da znam vam ne bi rekao.

Trener Osijeka komentirao je stanje momčadi nakon poraza Rijeke.

- Prvi dan nakon utakmice se regenerirate i radite na psihološkoj pripremi. Prije Rijeke, u Varaždinu su dečki pokazali da znaju okrenuti rezultat. Bitno je raditi na mentalnoj pripremi što i radimo. Momčad zaslužuje svaku pohvalu za ono što je postigla. Razočaran sam porazom, ali ne i svojom momčadi. To su situacije koje morate prihvatiti - rekao je Bjelica i zaključio:

- U Gorici nema baš nekih velikih razlika osim što su doveli dva, tri nova igrača. Oreščanin je trener koji se voli nadigravati, a naš je plan dobiti utakmicu.