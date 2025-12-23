Obavijesti

Bjelica: U Osijeku su mi rekli da moram otići. Dio tog novca upotrijebili su za obranu grada

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Adria Football forum - panel rasprava i dodjela nagrada | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Mediji očito mogu bez mene. Bilo je jako puno ponuda, čak i onih koje nisu izašle u javnost. Zovu sa svih strana: Kina, Afrika, MLS, Irana, ali kad dobijem takav poziv, ne trošim vrijeme na to, tvrdi Bjelica

Nenad Bjelica nakon dugo vremena dao je veliki intervju. Bivši trener Dinama i Osijeka otvorio se u razgovoru s Valentinom Miletić u emisiji "Druga strana medalje". Na početku je govorio o ponudama koje je dobio otkako je po drugi put napustio Dinamo, točno prije godinu dana.

- Mediji očito mogu bez mene. Bilo je jako puno ponuda, čak i onih koje nisu izašle u javnost. Zovu sa svih strana: Kina, Afrika, MLS, Irana, ali kad dobijem takav poziv, ne trošim vrijeme na to. Iz obiteljskih razloga tražim nešto bliže u Europi. Mora biti nešto što će meni odgovarati. Za ligu petice pogodio sam "tri stative". Zvali su me u petak i rekli da, ako u nedjelju ne potvrde da sam njihov trener, svi su pobijedili - kazao je.

LARA Krličević Fatalna plavuša koja je zapalila Opus: 'Obitelj je preponosna, a nogometaši nisu baš moj tip...'
Fatalna plavuša koja je zapalila Opus: 'Obitelj je preponosna, a nogometaši nisu baš moj tip...'

Ispričao je i kako je s 21 godinom praktički bio prisiljen otići iz Osijeka, kluba za koji, kako sam kaže, oduvijek je želio igrati.

- Definitivno sam prerano otišao iz HNL-a nakon 25 odigranih utakmica. Tada su u Primeri smjela igrati samo tri stranca. No to je bila potreba. Jasno su mi rekli da se klub nalazi u teškoj situaciji, grad je bio bombardiran, ljudi su teško živjeli. Rekli su mi da mogu otići ako donesem 500.000 maraka. Godine 1992. bio sam na probi u Atleticu, ali tada su ondje igrali Schuster, Luis Garcia i Futre. Na kraju je transfer iznosio 750.000 maraka. Dio tog novca upotrijebili su za obranu grada, a tim su sredstvima obnovili i dvoranu Zrinjevac - ispričao je Bjelica.

OSTALO

