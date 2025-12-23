Fatalna plavuša koja je zapalila Opus: 'Obitelj je preponosna, a nogometaši nisu baš moj tip...'

Dok se na travnjaku Opus Arene vodila borba za bodove između Osijeka i Slaven Belupa, velik dio pažnje javnosti završio je na tribinama. Tamo je fotografima i gledateljima za oko zapela atraktivna plavuša Lara Krličević, influencerica iz Osijeka, koja je utakmicu pratila u dresu Manchester Cityja. U njezinu društvu bio je brat, odjeven u dres Barcelone, a jedna fotografija bila je dovoljna da Lara postane viralna tema na društvenim mrežama i u medijima.

Fotografije s tribina munjevito su se proširile internetom, a mnoge je zanimalo tko je djevojka koja je, sasvim spontano, zasjenila sportski događaj. Lara priznaje da u tom trenutku nije imala nikakvu namjeru privući pažnju.

Osijek: Zgodna navijačica privukla pažnju zapadne tribine Opus Arene | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Birale smo fotografije potpuno opušteno, kada je prijateljica dobila poruku da sam postala viralna. Bila sam iskreno šokirana, ali i sretna, jer nikada nisam razmišljala da bi nešto tako spontano moglo prerasti u veliku priču - ispričala je Lara na Net.hr.

Dodaje kako joj ni u jednom trenutku nije palo na pamet da će običan odlazak na utakmicu završiti tolikom medijskom pažnjom.

- Došla sam gledati utakmicu kao i svaki drugi navijač, bez ikakvih očekivanja. Nisam mislila da će mi se dan ovako završiti, a probudila sam se kao tema u gotovo svim medijima.

Kako su društvene mreže brujale o “fatalnoj plavuši s tribina”, njezin telefon nije prestajao zvoniti. Reakcije obitelji i prijatelja bile su, kaže, izuzetno pozitivne.

- Obitelj je bila presretna, a mama je, naravno, bila ponosna. Njihova podrška mi je bila jako važna - ističe Lara.

Osijek: Zgodna navijačica privukla pažnju zapadne tribine Opus Arene | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Iako je aktivna na društvenim mrežama, gdje je na TikToku prati više od 43.000 ljudi, a na Instagramu gotovo 13.000, tvrdi da joj se život nakon viralnog trenutka nije bitno promijenio.

- Drago mi je što su reakcije uglavnom bile pozitivne. Negativne komentare ne doživljavam osobno jer dolaze od ljudi koji me ne poznaju. Kako se kaže, za dobrim konjem se prašina diže.

Za sebe kaže da je vedra, energična i izrazito vezana uz obitelj. Slobodno vrijeme najradije provodi trenirajući, družeći se i upoznajući nove ljude. Sport joj je velika ljubav, a nogomet ima posebno mjesto u njezinu životu, iako uz osmijeh priznaje:

- Nogometaši jednostavno nisu moj tip.