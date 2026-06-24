Obavijesti

Sport

Komentari 1
STRUČNA ANALIZA

Bjelica upozorio na probleme 'vatrenih': Stožerni igrači nisu potpuno spremni za Mundijal

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Bjelica upozorio na probleme 'vatrenih': Stožerni igrači nisu potpuno spremni za Mundijal
Zagreb: Adria Football forum - panel rasprava i dodjela nagrada | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Jako nam nedostaje Kramarić. On je podcijenjen u svim našim rezultatima proteklih godina. Kada ga imate uz još jednog napadača, praktički igrate s dvojicom napadač, rekao je Bjelica

Admiral

Hrvatska je u drugom kolu skupine L Svjetskog prvenstva teškom mukom svladala Panamu 1-0 pogotkom Ante Budimira i stigla do prve pobjede na turniru. Dan poslije utakmice nastup "vatrenih" u HRT-ovoj emisiji "Americana" analizirali su Nenad Bjelica, Darko Jozinović i Tihana Nemčić Bojić. Bjelica je istaknuo da su mu najvažniji bili prizori nakon posljednjeg sučeva zvižduka. Hrvatski igrači slavili su važnu pobjedu i 200. nastup kapetana Luke Modrića, kojega su bacali u zrak.

- Raduju me osmijesi na licima igrača nakon utakmice. Vidjelo se koliko im je bilo važno pobijediti i koliko su bili sretni zbog Lukine 200. utakmice. Pao im je velik kamen sa srca i siguran sam da ćemo, kao što je rekao i Luka, rasti iz utakmice u utakmicu - rekao je Bjelica.

Zagreb: Adria Football forum - panel rasprava i dodjela nagrada
Zagreb: Adria Football forum - panel rasprava i dodjela nagrada | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Smatra da su hrvatski igrači osjećali velik pritisak nakon poraza od Engleske i remija Engleske s Ganom. Poraz od Paname značio bi ispadanje već nakon drugog kola, upravo na večer Modrićeva velikog jubileja.

- Panama nije imala što izgubiti. Da smo izgubili, vratili bismo se kući nakon druge utakmice. Koliko god se radilo o velikim igračima, i oni osjećaju pritisak. Zato razumijem da su im noge bile malo vezane - objasnio je bivši trener Dinama i Osijeka.

Bjelica je upozorio i na fizičke probleme nekoliko važnih hrvatskih reprezentativaca. Vjeruje da ih izbornik Zlatko Dalić pravilno dozira i pokušava dovesti u najbolje moguće stanje za nastavak turnira.

- Evidentno je da pojedini stožerni igrači imaju fizičkih problema. To su nogometaši koji su nam donijeli mnogo radosti i najbolje rezultate u povijesti. Izbornik ih dozira i pokušava dovesti u optimalno stanje. Mislim da to radi dobro i da ćemo u sljedećim utakmicama biti mnogo bolji - dodao je.

RASPLET SKUPINE B UŽIVO BiH - Katar 0-0, Kanada - Švicarska 0-0: Oprezna igra na obje utakmice u zadnjem kolu
UŽIVO BiH - Katar 0-0, Kanada - Švicarska 0-0: Oprezna igra na obje utakmice u zadnjem kolu

Posebno je naglasio važnost Andreja Kramarića, koji je protiv Paname ušao na početku drugog poluvremena umjesto Joška Gvardiola. Hrvatskom je, prema njegovu mišljenju, nedostajao Kramarićev napadački doprinos, a hrvatski reprezentativac navodno ima i problema s ozljedom.

- Jako nam nedostaje Kramarić. On je podcijenjen u svim našim rezultatima proteklih godina. Kada ga imate uz još jednog napadača, praktički igrate s dvojicom napadača - rekao je Bjelica o nogometašu koji je u 117 nastupa za Hrvatsku postigao 36 golova.

Ulogu igrača koji iz drugog plana ulazi u kazneni prostor trebao je preuzeti Martin Baturina, ali Bjelica smatra da veznjak Comoа nema iste karakteristike kao Kramarić.

- Kramarić je gladan golova. Mnogo ih je zabio nakon odbijanaca s pet metara. Na Svjetsko prvenstvo stigli smo s puno igrača koji imaju problema. Osim mira, nedostaje nam Kramarić. Nadam se da će i on podizati razinu igre u sljedećim utakmicama - zaključio je.

SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Tihana Nemčić Bojić istaknula je da Panama nije došla samo braniti svoj gol. Naglasila je da se u momčadi izbornika Thomasa Christiansena vidi jasan plan igre i napredak koji je ostvarila posljednjih godina.

POGLEDAJTE FOTO Zmajevi igraju za povijest, Sarajevo preplavili navijači
FOTO Zmajevi igraju za povijest, Sarajevo preplavili navijači

- Panama je pragmatična momčad koja dobro koristi svoje prednosti, osobito brza krila. Na tome su gradili samopouzdanje, dok smo mi postupno upadali u probleme - rekla je Nemčić Bojić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Hull City lovi golmana Uniteda
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Hull City lovi golmana Uniteda

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Tko je Ante Budimir? Iza njega je teška priča: Tata je poginuo u nesreći. Mama je sve omogućila
NAJSTARIJI STRIJELAC 'VATRENIH' NA SP-U

Tko je Ante Budimir? Iza njega je teška priča: Tata je poginuo u nesreći. Mama je sve omogućila

Zbog rata smo napustili dom 1992. u Žepču, počeo sam igrati nogomet kad je Hrvatska osvojila broncu u Francuskoj, a i žena mi je izbjeglica, iz Vukovara je, kazao je Budimir

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026