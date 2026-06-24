Bjelica upozorio na probleme 'vatrenih': Stožerni igrači nisu potpuno spremni za Mundijal

Hrvatska je u drugom kolu skupine L Svjetskog prvenstva teškom mukom svladala Panamu 1-0 pogotkom Ante Budimira i stigla do prve pobjede na turniru. Dan poslije utakmice nastup "vatrenih" u HRT-ovoj emisiji "Americana" analizirali su Nenad Bjelica, Darko Jozinović i Tihana Nemčić Bojić. Bjelica je istaknuo da su mu najvažniji bili prizori nakon posljednjeg sučeva zvižduka. Hrvatski igrači slavili su važnu pobjedu i 200. nastup kapetana Luke Modrića, kojega su bacali u zrak.

- Raduju me osmijesi na licima igrača nakon utakmice. Vidjelo se koliko im je bilo važno pobijediti i koliko su bili sretni zbog Lukine 200. utakmice. Pao im je velik kamen sa srca i siguran sam da ćemo, kao što je rekao i Luka, rasti iz utakmice u utakmicu - rekao je Bjelica.

Zagreb: Adria Football forum - panel rasprava i dodjela nagrada | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Smatra da su hrvatski igrači osjećali velik pritisak nakon poraza od Engleske i remija Engleske s Ganom. Poraz od Paname značio bi ispadanje već nakon drugog kola, upravo na večer Modrićeva velikog jubileja.

- Panama nije imala što izgubiti. Da smo izgubili, vratili bismo se kući nakon druge utakmice. Koliko god se radilo o velikim igračima, i oni osjećaju pritisak. Zato razumijem da su im noge bile malo vezane - objasnio je bivši trener Dinama i Osijeka.

Bjelica je upozorio i na fizičke probleme nekoliko važnih hrvatskih reprezentativaca. Vjeruje da ih izbornik Zlatko Dalić pravilno dozira i pokušava dovesti u najbolje moguće stanje za nastavak turnira.

- Evidentno je da pojedini stožerni igrači imaju fizičkih problema. To su nogometaši koji su nam donijeli mnogo radosti i najbolje rezultate u povijesti. Izbornik ih dozira i pokušava dovesti u optimalno stanje. Mislim da to radi dobro i da ćemo u sljedećim utakmicama biti mnogo bolji - dodao je.

Posebno je naglasio važnost Andreja Kramarića, koji je protiv Paname ušao na početku drugog poluvremena umjesto Joška Gvardiola. Hrvatskom je, prema njegovu mišljenju, nedostajao Kramarićev napadački doprinos, a hrvatski reprezentativac navodno ima i problema s ozljedom.

- Jako nam nedostaje Kramarić. On je podcijenjen u svim našim rezultatima proteklih godina. Kada ga imate uz još jednog napadača, praktički igrate s dvojicom napadača - rekao je Bjelica o nogometašu koji je u 117 nastupa za Hrvatsku postigao 36 golova.

Ulogu igrača koji iz drugog plana ulazi u kazneni prostor trebao je preuzeti Martin Baturina, ali Bjelica smatra da veznjak Comoа nema iste karakteristike kao Kramarić.

- Kramarić je gladan golova. Mnogo ih je zabio nakon odbijanaca s pet metara. Na Svjetsko prvenstvo stigli smo s puno igrača koji imaju problema. Osim mira, nedostaje nam Kramarić. Nadam se da će i on podizati razinu igre u sljedećim utakmicama - zaključio je.

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Tihana Nemčić Bojić istaknula je da Panama nije došla samo braniti svoj gol. Naglasila je da se u momčadi izbornika Thomasa Christiansena vidi jasan plan igre i napredak koji je ostvarila posljednjih godina.

- Panama je pragmatična momčad koja dobro koristi svoje prednosti, osobito brza krila. Na tome su gradili samopouzdanje, dok smo mi postupno upadali u probleme - rekla je Nemčić Bojić.