Bjelovar svima pokazao koliko je Marić griješio u procjenama! Mbuku i Moha najviše podbacili

Trebala je to biti jedna prava nogometna fešta, mirna utakmica i minute u kojima će igrači iz drugog plana natjerati Fabija Cannavara da ih još više koristi u prvenstvenim dvobojima. A Dinamo se kod ambicioznog trećeligaša ozbiljno namučio, tek u sudačkoj nadoknadi stigao do skromne, ali zaslužene pobjede. I to uz jednu veliku žrtvu, opet se ozlijedio Josip Mišić.

U Maksimiru često slušamo kako Cannavaro na raspolaganju ima 25 podjednakih igrača, kako svatko od njih može u bilo kojem trenutku upasti u prvu momčad i raditi razliku. E pa ne može. Ako neki ne mogu raditi razliku protiv trećeligaša, onda ih se u ozbiljnijim utakmicama ne treba i ne smije koristiti.

Cannavaro je u Bjelovaru bio lišen usluga Petkovića, Sučića, Franjića (ozljede), dok su bolesni bili Ristovski, Ademi, Theophile, Perković, Rog... Tako se na klupi našao i Senegalac Fallou Faye, mladi junior koji se nadao minutama, a na koncu ih nije dobio. Talijanski trener je s klupe morao dizati Baturinu, Stojkovića, Mišića, Pjacu i Kangu.

A tko je u Bjelovaru najviše podbacio? Bilo ih je. Sadegh Moharrami opet se pogubio na desnom boku, Iranac je ostao bez svojih prodora, dok su pored njega nogometaši Bjelovari letjeli poput Mbappea. Tako na njegovu dušu ide i drugi gol, Moharrami ni pogledom nije uspio ispratiti Čikvara kod drugog gola domaćina.

Iskreno, niti ta situacija s Moharramijem više nije jasna. Na ljeto mu istječe ugovor, već je jasno kako mu Zagrepčani neće produljiti vjernost, a Moharrami i dalje igra (pre)često. U svakom slučaju više nego što je to potrebno. A uz Moharramija, jako loše minute u Bjelovaru je odigrao i Nathanael Mbuku.

Krilni igrač "modrih" zaigrao je od prve minute, baš je on u prvom poluvremenu najviše ljutio samog Cannavara. I Talijan ga je već na odmoru ostavio u svlačionici. Mbuku je bio totalno nezainteresiran, bez ikakvog voljnog momenta, niti u jednom trenutku nije pokazao klasu. Pamtimo ga tek po dva poteza, izgubljenoj lopti kod prvog gola domaćina i simuliranju zbog kojeg je požutio.

Ali i neki domaći dečki moraju bolje. Puno bolje. Branko Pavić mora preuzimati više hrabrosti, kao veznjak Dinama početi preuzimati odgovornost i igrati prema naprijed. Svako njegovo dodavanje ide unatrag ili u širinu. Jasno, riječ je o dječaku koji ima tek 18 godina, ali kod Cannavara je prvi put dobio neke minute, nije ih opravdao.

Više, bez obzira na jedan gol, mora dati i Juan Cordoba. Kolumbijac je, baš kao i Mbuku, stigao u Maksimir (na zahtjev Marka Marića) kao pojačanje za Ligu prvaka, a dečki se muče i protiv trećeligaša. Istina, Cordoba je u nastavku bio nešto opasniji (kad je iz vrha napada prešao na krilo), ali i on mora dati puno više. Kao i Kačavenda, Kulenović, Kanga...