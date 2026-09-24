Boban brani novi Maksimir: Ovo je remek-djelo. Nismo htjeli običnu konfekcijsku tvorevinu

Novi stadion u Maksimiru još nije ni počeo nicati, a već je izazvao ozbiljnu raspravu među Dinamovim navijačima. Pobjedničko idejno rješenje milanskog studija VG13 Architects Studio Associato privuklo je veliku pozornost zbog neuobičajenog izgleda i otvorenih prostora između tribina, što se dijelu navijača nije svidjelo.

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Na međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi Maksimir i SRC Svetice stiglo je 88 radova iz više od 20 zemalja, a Ocjenjivački sud najboljim je proglasio projekt talijanskih arhitekata Tommasa Fantinija i Alberta Rossija. Autori su za pobjedničko rješenje osvojili nagradu od 291.200 eura. Novi stadion trebao bi primati oko 35.000 gledatelja, a njegov će izgled bitno odudarati od brojnih modernih europskih arena.

Predsjednik Ocjenjivačkog suda Toma Plejić objasnio je osnovnu ideju projekta.

- Maksimir i Svetice prepoznali su kao jedinstvenu priliku za stvaranje novog sportskog grada. U njegovu se središtu nalazi novi stadion Maksimir za 35 tisuća gledatelja, kao snažna i apstraktna arhitektonska pojava u pejzažu. Novi stadion potpuno je neobičan. Nije zatvoren u jedan volumen, nego je riječ o elementarnom sklopu velikih horizontalnih i kosih ploha, čija snaga proizlazi iz proporcije, konstrukcije i preciznosti njihovih međusobnih odnosa - rekao je Plejić.

Zagreb: Predstavljen novi stadion u Maksimiru | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Upravo je činjenica da stadion nije zatvoren u jednu cjelinu izazvala najviše reakcija. Dio Dinamovih navijača na društvenim mrežama kritizirao je četiri otvorena prostora između tribina te se pitao zašto se nije išlo prema klasičnom nogometnom "grotlu". Zvonimir Boban jasno je stao iza odabranog projekta.

- Pitanje je što je tradicija, duh i identitet starog stadiona. Kad se donose ovakve odluke, postoji duboki respekt baš za Dinamo, dinamovce i njegov identitet. Iznad svega se razmišljalo o dinamovcima. Ako netko ima drugačije ukuse, to je stvar mišljenja. Mi smo duboko uvjereni da je ovo najbolje za Dinamo - rekao je Boban.

Predsjednik Dinama istaknuo je da klub nije želio stadion koji bi izgledao poput niza drugih modernih arena.

- Uvijek je to tako, mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama. U ovom slučaju, mislim da će posljedice biti sjajne. Što smo trebali? Nekakvu običnu konfekcijsku tvorevinu, sve isto? Nismo htjeli neki IKEA stadion ili slično.

- Neku ovalnu arenu kakve ima posvuda po svijetu, nešto nalik Allianz Areni u Münchenu, to su sve slični stadioni, a kad ljudi vide ovaj u Zagrebu, on je baš specifičan, unikatan. Vjerujem da će se poboljšati taj strah od te neke prevelike otvorenosti, ali opet ne smijemo rušiti unikatnost velikog arhitektonskog djela. Svi moraju respektirati svoju struku pa tako i arhitekti - dodao je.

Boban novi Maksimir vidi kao stadion koji bi upravo zbog svoje neobične strukture i blizine tribina trebao stvarati poseban pritisak na gostujuće momčadi.

- Ovo je iznimna i moćna struktura. Kad će sve momčadi dolaziti ovdje, imat će veliki respekt i strahopoštovanje. Kad zamislim izlazak na teren, okomitost maksimalnu, blizinu tribina, energiju... Mislim da će energija i atmosfera biti nevjerojatno teška za protivnike i dobra za nas - rekao je.

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Posebno mjesto u projektu ima sjeverna tribina.

- Sjever je zamišljen kao zasebna cjelina, sjever uvijek mora biti odvojen i tako treba biti - poručio je Boban.

Rasprava o izgledu stadiona neće ostati samo na društvenim mrežama. Dinamo planira organizirati javnu tribinu posvećenu novom Maksimiru, na kojoj bi navijači trebali dobiti priliku iznijeti svoje mišljenje i postaviti pitanja predstavnicima kluba. Tribina bi se trebala održati sljedećeg tjedna, a očekuje se i dolazak Bobana. Točan termin klub će objaviti naknadno. Boban je nakon predstavljanja projekt opisao kao "futuristički Maksimir" i poručio da stadion ne bi trebao djelovati kao strano tijelo u tom dijelu Zagreba.

- Na Maksimir nam neće doploviti nekakav golemi kruzer niti će ondje sletjeti nekakav svjetleći leteći brod. Dobit ćemo strukturu koja duboko oslikava urbanu kulturu ovoga grada. Istodobno poštuje povijest i tradiciju stadiona Maksimir te na neki način štiti i grli identitet i duh Dinama i dinamovaca - rekao je.

Predstavljeni renderi pritom još nisu konačna verzija stadiona. Tijekom daljnjeg projektiranja moguće su određene izmjene, ali Boban upozorava da one ne bi smjele promijeniti osnovnu ideju pobjedničkog rada.

- Ne previše jer bi se onda narušila autorova ideja koja je, po našem mišljenju, remek-djelo - rekao je.

Prema dosad predstavljenom planu, uklanjanje postojećeg Maksimira trebalo bi početi 2027. godine, dok se početak gradnje novog stadiona očekuje 2029. Do tada će projekt prolaziti kroz daljnju razradu, ishođenje dozvola i pripremu potrebne dokumentacije.