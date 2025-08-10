Boban fulao ulaz pa zaglavio, a Mikić imao poseban zahtjev za fizija. I Zajec bio u redu za piće

Bobane, može fotka? Rečenica je to koja se najčešće čula prije finala 22. memorijalnog turnira 'Mladen Ramljak' jer je predsjednik Uprave Dinama promašio ulaz, odnosno došao na onaj za publiku, umjesto da je iz svog ureda samo došetao do mjesta na kojem je već sjedio Velimir Zajec, predsjednik kluba.

- Može, može, samo molim vas brže jer uskoro počinje tekma - govorio je Zvonimir Boban i neumorno se fotografirao s navijačima od sedam do 77 godina.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/snimio čitatelj 24sata

U jednom je trenutku stao i uzeo mobitel, a onda upitao fotografa gdje je Goran Vlaović. On mu je samo pokazao na drugu stranu gdje je bila napravljena svojevrsna loža pod suncobranima, a shvatio je Boban tad da će morati još jednom prošetati. Za to su se vrijeme na terenu 'Zlatko Cico Kranjčar' zagrijavali mladi nogometaši Bologne i Dinama, a desni bek Noa Mikić (18) imao je problema.

- Idi po fizija i pitaj ga može li mi odrezati petu na kopački - rekao je jednom od suigrača koji je stajao kraj terena, ali nije bio u zapisniku.

Ako smo dobro vidjeli, to se nije dogodilo te je Mikić nastavio igrati s cijelim kopačkama i bio jedan od najboljih pojedinaca na utakmici koju su 'modri' pobijedili s 1-0 (1-0) golom najboljeg igrača turnira Karla Zulfića (17) u 13. minuti utakmice. Na desnom je krilu Zulfić prebacio loptu na lijevu nogu i odapeo u prvi kut te krasno zabio za rezultat koji se do kraja utakmice nije mijenjao. Bilo je tu prilika već i prije gola, imao je zicer na startu utakmice Leonardo Perković (18), ali nije pogodio s druge stative, baš kao to nije uspio ni nešto prije poluvremena kad je prošao gostujućeg golmana, ali sa 16 metara pucao pokraj gola.

Zagreb: Finale Memorijalnog turnira Mladen Ramljak, Dinamo - Bologna | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Valja istaknuti da su ispred njega bila još dvojica protivnika pa je trebalo pogoditi, ali nije uspio ni namjestiti nišane na okvir gola. Nije se proslavio ni Mislav Ćutuk (18) koji je u drugom dijelu na asistenciju Zulfića ispred sebe imao još samo golmana, ali nije ga uspio predriblati te je dvadesetak minuta nakon toga ostao sam na pet metara i dobio loptu od Vlahovića, no nije uspio pogoditi okvir gola. Dvije vrhunske obrane imao je Tai Žnuderl (18) koji je stigao kao prinova iz Brage, a već se na Ramljaku pokazao kao pojačanje i dobio nagradu za najboljeg golmana.

Zagreb: Finale Memorijalnog turnira Mladen Ramljak, Dinamo - Bologna | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Termometar je pokazivao 35 stupnjeva Celzijevih, a petstotinjak gledatelja skupilo što na montažnim tribinama, što okolo terena gdje su tražili mjesto u hladu. 'Pakleno' je bilo na bez zaštite drveća, situaciju je spašavao vjetar koji je ugodno puhao dok su mnogi došli vidjeti 'modre' nade. Među njima su bili i trener juniora Varaždina Igor Prahić, ikonski HNL trener Branko Karačić, nezaobilazni Zorislav Srebrić, a od 'modrog' izaslanstva tu su uz već prije spomenute bili i bivši predsjednik Uprave Zvonimir Manenica, sportski direktor Dario Dabac, legenda Mario Mlinarić, trener golmana Ivan Kelava, skaut Tomo Šokota, šef Akademije Albert Capellas i vjerojatno još pokoji član 'modrih' kojeg nismo primijetili.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/snimio čitatelj 24sata

A našalili su se neki da u Bobanovom Dinamu nema protekcije ni popusta čak ni za predsjednika. Naime, na poluvremenu je Zajec u društvu s Manenicom i Stjepana Merkaša 'Krojfa' potražio nešto za piće jer su vrućine bile nesnosne. To je napravio sam, nije bilo nekog posebnog dijela za njih, već su kao i svi ostali otišli na šank i naručili šest popularnih izotoničnih pića. Bilo kako bilo, mladi dinamovci su obranili naslov na Ramljaku i 14. put osvojili prestižni memorijalni turnir, a sad se vraćaju izazovima u domaćem prvenstvu.

Pojedinačne nagrade:

Najbolji igrač: Karlo Zulfić (Dinamo)

Najbolji strijelac: Adam Sosna (Juventus)- 3 gola

Najbolji golman: Tai Žnuderl (Dinamo)

Najbolji obrambeni igrač 'Ismet Hadžić': Giacomo Vassallo (Bologna)

Fair play momčad (najmanje kartona): Šahtar (Ukrajina)