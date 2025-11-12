Obavijesti

Sport

Komentari 5
SADA NE IGRA

Boban: Molio sam Baturinu da ostane u Dinamu još sezonu...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Boban: Molio sam Baturinu da ostane u Dinamu još sezonu...
Dinamo i Rijeka sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Como je Baturinu platio 18 milijuna eura i time srušio klupski rekord za najskuplje pojačanje u povijesti. Ipak hrvatski veznjak nije se snašao i minutažu dobiva na kapaljku

Zvonimir Boban pojavio se u sportskim minutama HRT-ova Dnevnika i prvi put komentirao Dinamovu krizu rezultata. Predsjednik kluba stao je u obranu trenera Marija Kovačevića te naglasio da u svlačionici uvijek ima nezadovoljnih pojedinaca.

Dotaknuo se i ljetnog prijelaznog roka, tijekom kojeg je najveći izlazni transfer bio odlazak Martina Baturine. Mladi veznjak, jedan od najtalentiranijih hrvatskih nogometaša, preselio je u Como u transferu vrijednom 18 milijuna eura. Iako se činilo da će taj potez biti savršena prilika za napredak, Baturina zasad ne uspijeva izboriti veću minutažu u momčadi koju vodi Cesc Fàbregas. Boban je sada otkrio kako je pokušao zadržati veznjaka u klubu.

VIDEO: OPUSTIO SE Bjegunac Mamić pjeva: 'Hajduk živi vječno, Bog i nitko više!'
Bjegunac Mamić pjeva: 'Hajduk živi vječno, Bog i nitko više!'

- Napravili smo sulud prijelazni rok na ljeto. Kažu da je Dinamo strašno potrošio. Potrošili smo na 18 igrača, otišlo 24, 17.5 milijuna. To je 70% Baturininog transfera. Znači, za 70 posto transfera od igrača koji nažalost jednostavno nije više mogao biti tu i htio je otići, iako smo ga molili da možda još godinu ostane, ja računam da bi mu to puno značilo, ali u redu, za 70 posto jednog igrača mi smo u principu dobili 18 novih - rekao je Boban.

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Lokomotiva sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Baturinin transfer bio je u tom trenutku najveći u povijesti Coma, ali su ga do kraja ljeta nadmašila dva posla, dolazak Jesusa Rodrigueza iz Betisa za 22.5 milijuna eura i Nicolasa Kuhna iz Celtica za 19 milijuna eura. Iako je stigao kao veliko pojačanje, Baturina je ove sezone skupio samo 220 minuta u svim natjecanjima. U Serie A nastupio je pet puta, a od prve minute igrao je jedino protiv Parme. U talijanskom kupu ima dva nastupa. Njegov glavni suparnik za mjesto u momčadi jest sjajni Nico Paz, ofenzivni veznjak oko kojeg se otimaju najveći europski klubovi. Real Madrid navodno stoji prvi u redu i želi ga vratit nakon što je prošlog ljeta napustio klub.

I SAM JE TO PROŠAO Boban o sve češćim zvižducima s tribina: Nije lako, ali na muci se poznaju junaci. Odj*** to i igraj
Boban o sve češćim zvižducima s tribina: Nije lako, ali na muci se poznaju junaci. Odj*** to i igraj

Baturina je cijelu dosadašnju karijeru proveo u Dinamu, za koji je odigrao 165 utakmica te postigao 22 i asistirao za 39 pogodaka. Prošle sezone u HNL-u sakupio je 33 nastupa, zabio četiri gola i dodao deset asistencija, sudjelujući tako u 14 pogodaka. U europskim natjecanjima nastupio je deset puta i postigao dva gola.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Što je ovo? Gospođa LeBron voli krpice koje više toga otkrivaju
FOTO: 'KRALJICA' IZNENADILA

Što je ovo? Gospođa LeBron voli krpice koje više toga otkrivaju

Gospođa James pojavila se u Francuskoj u intrigantnoj crno-prozirnoj haljini, koja je malo toga prepustila mašti. Mnoge je iznenadila svojom kombinacijom, s obzirom kako se nije često pojavljivala u takvim izdanjima.
Kovi odriješene ruke, neki igrači će odletjeti! Bennacer pretrčao 3 km, a ljutio se jer je zamijenjen
DOZNAJEMO

Kovi odriješene ruke, neki igrači će odletjeti! Bennacer pretrčao 3 km, a ljutio se jer je zamijenjen

Igrači su si u Puli međusobno rekli puno stvari, a uskoro će to napraviti i sa stožerom jer su svi na kraju - Dinamo. Kovačević sad mora napraviti po svome, onda će mirne duše svima reći 'govorio sam vam' ili otići
Janica Kostelić: Nisam moderna, teško je ostati imun na riječi s interneta. A nije sve za svakoga
LEGENDARNA HRVATICA

Janica Kostelić: Nisam moderna, teško je ostati imun na riječi s interneta. A nije sve za svakoga

Meni je u mom skijanju bilo bitno raditi što manje pogrešaka zato što one oduzimaju strašno puno vremena…Uvijek moraš biti spreman na to da ćeš pogriješiti i da će ti trebati dodatna snaga, poručila je slavna Hrvatica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025