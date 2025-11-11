Obavijesti

I SAM JE TO PROŠAO

Boban o sve češćim zvižducima s tribina: Nije lako, ali na muci se poznaju junaci. Odj*** to i igraj

Piše Domagoj Vugrinović,
Boban o sve češćim zvižducima s tribina: Nije lako, ali na muci se poznaju junaci. Odj*** to i igraj
Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ljudi imaju pravo negodovati i zviždati. Meni su zviždali na prvoj utakmici, pa su mi poslije skandirali kad sam zabio gol. To je i gorak i najljepši posao, tvrdi Boban

Nakon dugog razdoblja poziva da se Zvonimir Boban obrati Dinamovim navijačima zbog rezultatske krize, predsjednik kluba to je učinio u prvim danima reprezentativne stanke. Bio mu je to prvi medijski istup od početka sezone i gostovanja u podcastu na službenom Dinamovu kanalu.

Osvrnuo se na podršku treneru Mariju Kovačeviću, klupske ambicije i nezadovoljstvo u svlačionici. U razgovoru za Večernji list posebno je komentirao zvižduke koje su najvjerniji navijači sa sjeverne tribine uputili svojim miljenicima nekoliko puta ove sezone. Jedna od tih situacija posebno je odjeknula u medijima. Podsjetimo, dogodila se nakon utakmice protiv Rijeke, u kojoj je Dinamo pobijedio 2-1. Iako je rezultat bio pozitivan, atmosfera na stadionu bila je sumorna, a Bad Blue Boysi su nakon završetka pozvali igrače da stanu pred sjevernu tribinu.

Nepisano je pravilo da momčad predvodi kapetan, no Josip Mišić, s trakom oko ruke, okrenuo se i otišao prema svlačionici. Tek nakon što su ga zaposlenici kluba vratili, stao je pred navijače, ali se prvi ponovno okrenuo i poveo momčad natrag u svlačionicu.

Nakon toga Mišić je dao izjavu u kojoj je pohvalio navijače, pa se činilo da je daljnja napetost između igrača i tribine splasnula. No samo pet dana kasnije Dinamo je izgubio od Celte 3-0, iako je atmosfera na stadionu tada bila sjajna. Ipak, na gostovanju u Puli navijači su ponovno pokazali nezadovoljstvo.

- Ljudi imaju pravo negodovati i zviždati. Meni su zviždali na prvoj utakmici, pa su mi poslije skandirali kad sam zabio gol. To je i gorak i najljepši posao. Ako nemaš karakter, ne trebaš ni biti tu. Bole te zvižduci? Pokaži da ih ne zaslužuješ. Pritisak igranja u Dinamu usporediv je samo s onim u Hajduku. Nije lako, ali na muci se poznaju junaci. Odj… sve i igraj! - rekao je Boban.

