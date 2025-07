Boban o Hajduku: Igrao sam u Jugoslaviji kad se ono pjevalo... I moramo im stići broj članova

Zvonimir Boban u ekskluzivnom intervjuu za Dinamovu službenu stranicu, koji je vodio Marko Bošnir, progovorio je o mnogim temama. Otvoreno je ispričao kako je došlo do rastanka sa Stefanom Ristovskim, Arijanom Ademijem, Markom Pjacom i Brunom Petkovićem. Dotaknuo se i projekta novog stadiona te potpune rekonstrukcije momčadi.

Na kraju razgovora osvrnuo se i na Hajduk, koji je početkom mjeseca pretrpio veliku štetu na stadionu, koju mu je nanijelo olujno nevrijeme koje je pogodilo Split. S krova stadiona palo je stotinjak leksan ploča, odmah su reagirali Vlada i Grad Split, a najavili su sanaciju.

Takav razvoj događaja zakomplicirao je projekt renovacije, a iz udruge Naš Hajduk i kluba poručili su kako je vrijeme za novi stadion koji će preseliti na Brodaricu. Dinamo je pružio ruku pomoći u sanaciji.

"GNK Dinamo žali zbog štete koju je izazvalo strašno i iznenadno nevrijeme koje je pogodilo Split i sve Splićane. U naletima vjetra oštetio se i stadion Poljud, dom svih hajdukovaca, te im se potopio travnjak. GNK Dinamo stoji na raspolaganju za bilo kakvu pomoć svom velikom rivalu", objavili su u priopćenju, a sada je Boban još jednom to potvrdio i dodao:

- Igrao sam zadnju godinu u Jugoslaviji kad su pjevali "Dinamo i Hajduk dva su kluba bratska". Samo na takav način gledam na Hajduk. A isto tako, želim da nikad ne uzmu bod Dinamu jer je to jedino normalno, jer su veliki rivali. Bez tog rivalstva hrvatski nogomet imao bi puno manje smisla. Hajduk je veliki klub koji godinama nije uspio ostvariti ono što je Dinamo - kazao je.

Osvrnuo se i na navijačku kulturu i posvećenost Hajduku koja postoji u Dalmaciji, ali i u mnogim drugim dijelovima Lijepe Naše.

- Želim stvarno sve najbolje Hajduku na njegovu putu povratka, odnosno na njegovu putu da bude rezultatski uvijek velik. Iako, jasno, ne mogu navijati da to naprave preko leđa Dinama, haha, ali im to želim. Isto tako, lijepo je vidjeti na kakav način Dalmatinci doživljavaju svoj klub i koliko ga vole, odnosno hajdukovci, jer ne moraš biti Dalmatinac da bi bio hajdukovac, kao što ni Zagrepčanin ne moraš biti da bi volio Dinamo. To strašno poštujem. Oba kluba moraju gajiti veliko poštovanje jedno prema drugome, nadam se da će tako i ostati. Naš klub otvoreno nudi najveću moguću suradnju. S druge strane, ostat ćemo najljući mogući rivali, tako treba biti. I nastojat ćemo ih pobijediti svaki put - kazao je predsjednik Uprave Dinama

Osvrnuo se i na broj članova koje ima Dinama te ga usporedio s Hajdukovim.

- Zahvaljujem svim navijačima da su se učlanili, da su napravili rekord i prošle i ove godine. Ali moramo stići hajdukovce, ima ih više od 100.000, mi smo tek na malo više od 50.000, haha. Moram malo kritizirati i zezati se, pa malo i potičem. Nadam se da će se još pravih dinamovaca učlanjivati - zaključio je.