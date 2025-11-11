Obavijesti

BOBAN UZ TRENERA

'Kovačević je puno jači nego što ljudi misle, prošao je puno toga u životu. No, on se i dalje uči...'

Piše Domagoj Vugrinović,
Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Pobjeđivao je s gotovo svim momčadima koje je vodio. I to su ljudi, odnosi su svugdje isti bio igrač Dinama, Varaždina ili Slaven Belupa, gdje je prije trenirao, istaknuo je Zvonimir Boban

Mario Kovačević i Dinamo proživljavaju prvu veliku rezultatsku krizu. "Modri" imaju dva uzastopna poraza, a u posljednjih pet utakmica ostvarili su jednu pobjedu, jedan remi i tri poraza. Alarmi za uzbunu su uključeni jer Dinamo u prvenstvu zaostaje četiri boda za vodećim Hajdukom.

Održan je sastanak koji je, na vlastitu inicijativu, sazvao Zvonimir Boban sa stručnim stožerom. Na sastanku je odlučeno da će Kovačević i dalje ostati na klupi kluba. Dobio je podršku uprave, a u razgovoru za HRT predsjednik Dinama osvrnuo se na one koji propituju trenera i njegovu sposobnost upravljanja svlačionicom punom zvijezda, kakva je Dinamova.

- Kad razmišljaš o karizmi, razmišljaš o nekome tko briljantno komunicira, tko ti ulijeva osjećaj potpune sigurnosti, govori velike fraze, zauzima poze i svi se zaljubljuju u njega, dok ga kasnije ne razapnu i ne počnu proklinjati. Takav je javni život i s tim se moraš znati nositi. Mario Kovačević je puno jači čovjek nego što ljudi misle. Ima iznimnu snagu, veću nego što to mnogi mogu primijetiti ili što on sam pokazuje i tu ponekad nastaje problem u komunikaciji. Mario je prošao mnogo toga u životu. Pobjeđivao je s gotovo svim momčadima koje je vodio. I to su ljudi, odnosi su svugdje isti bio igrač Dinama, Varaždina ili Slaven Belupa, gdje je prije trenirao. Jasno je da je Dinamo nešto drugo i da i on još uvijek uči. Svi smo u ovom procesu do sada griješili, i uprava, i igrači, i trener. Naravno da nije sve idealno - rekao je Boban.

Igrači su si u Puli međusobno rekli puno stvari, a uskoro će to napraviti i sa stožerom jer su svi na kraju - Dinamo. Kovačević sad mora napraviti po svome, onda će mirne duše svima reći 'govorio sam vam' ili otići
