Zvonimir Boban po prvi put otvoreno o krizi u Dinamu

Zvonimir Boban suočava se s prvom velikom krizom otkad je preuzeo mjesto predsjednika Dinama. Momčad Marija Kovačevića u posljednjih pet utakmica ima tri poraza, jedan remi i samo jednu pobjedu. Alarmi u Maksimirskoj 128 su uključeni, a nakon posljednjeg poraza od Istre sastali su se stožer i Boban. Za sada Uprava podržava Kovačevića, no ako klub ne izađe iz krize, teško je očekivati da će ta podrška potrajati.

Navijači "modrih" dugo su tražili da Boban izađe pred medije i ponudi odgovore na neka goruća pitanja, poput male rotacije igrača, preplaćenih stranaca koji se nisu pokazali kao pojačanja te nagađanja o razdorima u svlačionici. Boban je dugo šutio, a jedini javni istup imao je početkom sezone u klupskom podcastu. Danas će u HRT-ovu Dnevniku prvi put istupiti i odgovoriti na neka goruća pitanja.

U nastavku pratite tekstualni prijenos intervjua.