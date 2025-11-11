Obavijesti

Sport

Komentari 0
ODLUČIO PROGOVORITI

Zvonimir Boban po prvi put otvoreno o krizi u Dinamu

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Zvonimir Boban po prvi put otvoreno o krizi u Dinamu
Foto: Instagram/HRT

Zvonimir Boban po prvi puta izlazi u javnost nakon velike rezultatske krize koja posljednjih mjesec dana trese Dinamo

Zvonimir Boban suočava se s prvom velikom krizom otkad je preuzeo mjesto predsjednika Dinama. Momčad Marija Kovačevića u posljednjih pet utakmica ima tri poraza, jedan remi i samo jednu pobjedu. Alarmi u Maksimirskoj 128 su uključeni, a nakon posljednjeg poraza od Istre sastali su se stožer i Boban. Za sada Uprava podržava Kovačevića, no ako klub ne izađe iz krize, teško je očekivati da će ta podrška potrajati.

Navijači "modrih" dugo su tražili da Boban izađe pred medije i ponudi odgovore na neka goruća pitanja, poput male rotacije igrača, preplaćenih stranaca koji se nisu pokazali kao pojačanja te nagađanja o razdorima u svlačionici. Boban je dugo šutio, a jedini javni istup imao je početkom sezone u klupskom podcastu. Danas će u HRT-ovu Dnevniku prvi put istupiti i odgovoriti na neka goruća pitanja.

U nastavku pratite tekstualni prijenos intervjua.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Što je ovo? Gospođa LeBron voli krpice koje više toga otkrivaju
FOTO: 'KRALJICA' IZNENADILA

Što je ovo? Gospođa LeBron voli krpice koje više toga otkrivaju

Gospođa James pojavila se u Francuskoj u intrigantnoj crno-prozirnoj haljini, koja je malo toga prepustila mašti. Mnoge je iznenadila svojom kombinacijom, s obzirom kako se nije često pojavljivala u takvim izdanjima.
FOTO Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu!
OBOŽAVA SKUPE AUTOMOBILE

FOTO Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu!

Luka Dončić je od NBA karijere zaradio preko 400 milijuna dolara, a dio bogatstva potrošio je na impresivnu kolekciju automobila. Može se pohvaliti Ferrarijem, čak tri Porschea, Lamborghinijem i Audijem, ali i Zastavom 750! Na ulicama Ljubljane predstavio je novog ljubimca, provozao se u Rimčevoj Neveri
Kondicijski trener više ne radi s Kovačevićem: 'Nije dobio otkaz'
REPOVI SASTANKA

Kondicijski trener više ne radi s Kovačevićem: 'Nije dobio otkaz'

Boban na kriznom sastanku odlučio: Kovačević ostaje trener! Glasine o otkazu kondicijskog trenera Vučetića opovrgnute. Dinamo u krizi, idući izazov je Karlovac

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025