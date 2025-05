Boban: Rođen sam u plavom i završit ću u plavom! Dinamo je moj zadnji posao u nogometu

Zvonimir Boban sredinom travnja vratio se u Dinamo. Vijest je to koja je odjeknula u hrvatskom nogometu ponajprije zbog kultnog statusa koji bivši igrač "modrih" ima kod navijača zagrebačkog kluba, ali i hrvatske reprezentacije. Klub ga predviđa kao nasljednika Uprave, a tu će funkciju službeno preuzeti 1. lipnja od Zvonimira Manenice.

Boban je veliko ime u Italiji gdje je deset godina nosio dres Milana, a ondje je radio i kao sportski direktor. Tako ga je ugostio Milan Hello, poznati YouTube kanal među navijačima "rossonera". U razgovoru se Boban osvrnuo na stanje u klubu. Oni se trenutno nalaze na osmom mjestu, tri boda udaljeni od Europe.

- Razgovaram s Paolom Maldinijem, znam da pati, ali i dalje je jako vezan uz Milan. Rođen je kao navijač tog kluba, potpuno je drugačiji od mene, koji sam to postao tek nakon što sam odrastao u Dinamu. I ako se nikad ne vrati, već se ostvario i kao igrač i kao menadžer. Hoće li se vratiti? Uvijek bi bio spreman za Milan, ali ne znam, nemam pojma.

- A ja? Nikad se neću vratiti u Milan. Dinamo će biti moj zadnji posao u nogometu. To će trajati koliko bude trajalo. Imam ideju što želim raditi. To je krug koji se za mene zatvara. Rođen sam u mjestu u kojem je većina ljudi navijala za Hajduk, to je kao da se vi rodite negdje gdje svi navijaju za Inter. Moja je obitelj navijala za Dinamo. Taj klub uvijek je bio uz mene i dao mi podršku. Rođen sam u plavom, sve moje je plavo i završit ću u plavom - rekao je Boban.

Na pitanje kako bi ocijenio sezonu ako Milan osvoji i Kup Italije, nakon već osvojenog Superkupa, Boban je odgovorio:

- Ako Milan osvoji Kup nakon Superkupa, kako bih ocijenio sezonu? Danas mnogi prihvaćaju osrednjost, ali nažalost sezona je poprilično dramatična u kontekstu povijesti Milana. Za mene Kup vrijedi nula: bolje ga je osvojiti nego ne, ali ne može spasiti sezonu. Nemojmo se zavaravati.

Komentirao je i pitanje trenera.

- Želio sam Contea u Milanu, kao i svi koji razumiju nogomet. Ali on bi teško surađivao s ovim klubom jer želi pobjeđivati. Allegri mi se nimalo nije svidio, njegov stil nogometa ne odgovara Milanu. Nadam se da ćemo dobiti ambicioznije vlasništvo, koje razumije što Milan predstavlja i koje će dovesti ljude koji znaju nogomet. Inače će problemi uvijek ostati. Za njih Milan predstavlja tvrtku, za nas to je klub. Reijndersa i Fofanu smatram odličnim pojačanjima, a nadam se da će produžiti ugovor s Maignanom - rekao je Boban.