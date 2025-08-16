Bogat sportski dan: Evo gdje gledati Rijeku i Dinamo, Hrgu, naše košarkaše i Premier ligu

Ljetne stanke su gotove u većini nogometnih najjačih europskih liga, a uzbuđenja ne nedostaje ni u ostalim sportovima. Danas je bogat sportski dan pred nama, evo što nas čeka.

Dinamovi igrači pozdravljaju Boyse nakon pobjede protiv Vukovara

Aston Villa - Newcastle 13.30 (Arena Sport 1)

Dvoboj šeste i pete momčadi Engleske iz prošle sezone u popularnom "lunch timeu" sigurno će izazvati dosta pozornosti. Villa je malo trgovala u prijelaznom roku i potrošila svega 37 milijuna eura. S druge strane, "svrake" su zasad uložile 101 milijun eura ovog ljeta, ali glavno je pitanje što će biti s Alexanderom Isakom koji žarko želi u Liverpool, ali ga klub zasad ne pušta.

Wolverhampton - Manchester City 18.30 (Arena Sport 1)

Pep Guardiola potvrdio je da ni Mateo Kovačić ni Joško Gvardiol neće nastupiti u prvom kolu zbog ozljeda, ali svejedno će biti zanimljivo kako će se snaći "građani" s ponešto drugačijom momčadi u odnosu na prošlu sezonu.

Lokomotiva - Gorica 18.15 (MAX Sport 1)

Lokosi su dobro ušli u sezonu i osvojili četiri boda u prva dva kola, a favoriti su i u srazu protiv Gorice. Turopoljci su u prvom kolu remizirali s Varaždinom (1-1), a u drugom izgubili od Hajduka (2-0), tako da im je ovo treća uzastopna gostujuća utakmica.

Mallorca - Barcelona 19.30 (Arena Sport 3)

Katalonci su pod vodstvom Hansija Flicka osvojili sva tri domaća trofeja prošle sezone, a momčad su pojačali dolascima Joana Garcije i Marcusa Rashforda. Žele nastaviti s igrama iz prošle sezone, a protiv Mallorce su veliki favoriti.

Rijeka - Dinamo 21.00 (MAX Sport 1)

Veliki derbi na Rujevici odigrat će hrvatski prvak i viceprvak. "Modri" u dvoboj ulaze nakon maksimalnih šest bodova iz prva dva kola i odmornih igrača, s obzirom na to da do ligaške faze Europske lige nemaju europskih izazova. S druge strane, Riječani su uz dosta muke prošli irski Shelbourne u 3. pretkolu Europske lige i osigurali jesen u Europi, a već neko vrijeme igraju u ritmu tjedan-vikend. Nakon Dinama na Rujevicu im stiže PAOK u četvrtak.

Hrvatska - Norveška 20.30 (MAX Sport 2)

Hrvatsku košarkašku reprezentaciju čeka treći dvoboj pretkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a protiv slabašnih Norvežana ne bi trebalo biti prevelikih problema. U Norveškoj su naši košarkaši slavili 101-68, tako da se pobjeda očekuje i u Opatiji.

Hrgović - Adeleye Oko 20, 21 sat (DAZN)

Priredba će u Rijadu početi već oko 18 sati, ali očekuje se nastup Hrvata negdje između 20 i 21 sat. Nakon pobjede protiv Joycea u travnju, "El Animal" želi nastaviti dobar niz i ponovno se priključiti u priču oko borbe za svjetski naslov u teškaškoj kategoriji.