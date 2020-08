Bojanova zamjena zabila čak 53 poena, Zubac i ekipa dominirali

<p>Košarka u NBA mjehuriću se nastavlja, a zasad sve izgleda - po starom. Možda nema navijača, ali ove utakmice zasad uvelike podsjećaju na regularnu sezonu u kojoj po utakmicama redovno padne oko 240 poena, a obrane su znatno slabije od napada.</p><h2>Zubac u petorci</h2><p>Protekle večeri nastupio je samo jedan Hrvat, a radi se o centru <strong>Ivici Zupcu</strong> čiji su Los Angeles Clippersi zgazili New Orleans Pelicanse 126-103 i tako im pomalo ubili nade da mogu uhvatiti neko od zadnjih mjesta koje vodi u doigravanje.</p><p>Zubac je počeo igru u prvoj petorci, igrao 24 minute, a za to vrijeme zabio je šest poena, uhvatio devet skokova i imao dvije ukradene lopte. Najbolji su u njegovoj momčadi bili <strong>Paul George </strong>s 28 poena i <strong>Kawhi Leonard </strong>s 24 poena. Kod Pelicansa su podbacili - svi. <strong>Zion Williamson</strong> imao je tek sedam poena, a Brandon Ingram 14.</p><h2>Nevjerojatna večer Babine zamjene</h2><p>T.J. Warren prošle je sezone igrao u Phoenix Sunsima, dok je<strong> Bojan Bogdanović </strong>bio u Indiana Pacersima. Odlaskom Bojana u Jazz nastala je rupa, a Pacersi su je popunili - Warrenom. </p><p>I to se kroz sezonu činila kao dobra zamjena, ali sinoć je poprimila novu razinu kada je Warren zabio nestvarnih 53 poena u pobjedi Pacersa 127-121 nad Sixersima.</p><p>Uz njega, zanimljivu je večer imao samo <strong>Aaron Holiday</strong> koji je uz 15 poena imao deset asistencija.</p><p>Na suprotnoj strani nevjerojatan je bio <strong>Joel Embiid</strong> s 41 poenom i 21 skokom, a i <strong>Tobias Harris</strong> zabio je 30 poena, ali to im jednostavno nije bilo dovoljno.</p><h2>Heat je - vruć!</h2><p>Miami Heat opasno je vruć, a to su momci s Floride pokazali i razbijanjem Denver Nuggetsa 125-105. Okej, igrali su Nuggetsi bez druge zvijezde <strong>Jamala Murraya</strong>, nije bilo ni <strong>Garyja Harrisa i Willa Bartona</strong>, ali to nije opravdanje... </p><p>Heat su vukli <strong>Jimmy Butler i Bam Adebayo</strong>, svaki s po 22 poena, a Nuggetsima je prilično presudio i <strong>Kelly Olynyk</strong> s 20 poena. Za Olynykovih 20 poena uvelike su krivi mladi<strong> Michael Porter Junior i Bol Bol </strong>koji su unatoč svojem nevjerojatnom potencijalu zasad pokazali da u NBA ligi nerijetko ne mogu čuvati niti - stolicu.</p><p>Kod Denvera je, očekivano, bio najbolji <strong>Nikola Jokić</strong> s 19 poena, a toliko je zabio i <strong>Jerami Grant</strong>.</p><h2>Lakersi? Kanada ih je sledila</h2><p><strong>LeBron James i Anthony Davis</strong> nisu baš imali najbolje večeri svoje karijere. Raptorsi su razbili njihove Lakerse 107-92, a nije ih čak natrpao ni najbolji igrač kanadske momčadi <strong>Pascal Siakam</strong>. Nego - <strong>OG Anunoby </strong>i iskusni <strong>Kyle Lowry</strong>. Zabio im je Lowry čak 33 poena, a niski razigravač uhvatio je i 14 skokova uz šest asistencija.</p><p>OG Anunoby zabio je 23 poena, a na drugoj strani LeBron je predvodio momčad s 20. ž</p><h2>No Bojan, no party</h2><p>Oklahoma City Thunder s lakoćom je slavio u susretu s Utah Jazzom 110-94. U momčadi <strong>Bojana Bogdanovića k</strong>ojeg nema zbog ozljede ruke najviše je zabio <strong>Donovan Mitchell</strong> - tek 13 poena.</p><p>Kod Oklahome su najbolji bili njihovi bekovi - <strong>Chris Paul </strong>s 18 poena i sedam asistencija i toliko skokova te <strong>Shai Gilgeous-Alexander</strong> kojeg su umjesto na 'dvojci' ovaj put odlučili staviti na nisko krilo, a on je zabio 19 poena sa šest asistencija i tri ukradene lopte.</p><p> </p><p> </p>