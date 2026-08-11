Boksači iz Ugande nestali su u Škotskoj! Izgubio im se trag

Prije tri godine deset rukometaša iz Burundija u dobi od 17 godina nestalo je u Rijeci gdje su se trebali natjecati na svjetskom prvenstvu juniora kojem je domaćin bila Hrvatska. Nakon što su se udaljili u nepoznatom pravcu iz prostorija riječkog studentskog centra gdje su bili smješteni za vrijeme trajanja prvenstva, gubi im se svaki trag.

Tri godine poslije četvero ugandskih boksača nije se vratilo u domovinu nakon nastupa na Igrama Commonwealtha u Glasgowu, a njihov je slučaj izazvao veliku pozornost britanskih medija. Kako piše Guardian, ugandska boksačka reprezentacija imala je šest članova, ali samo se dvoje pojavilo na letu kojim se momčad trebala vratiti kući. Ibrahim Kemis, Emily Nakalema, Angel Katushabe i kapetan reprezentacije Nuhu Batte nisu bili u avionu.

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Prvi znak da se događa nešto neobično bio je taj što su im mobiteli bili isključeni. Prema pravilima ugandske delegacije, sportaši su za napuštanje kampa trebali dopuštenje, no četvero boksača u jednom se trenutku jednostavno prestalo javljati.

Prema informacijama koje prenose britanski mediji, jedan od sportaša ranije je poručio da namjeravaju zatražiti azil u Velikoj Britaniji, pri čemu je kao jedan od razloga naveo bolje uvjete za trening i nastavak boksačke karijere. Voditelj ugandske delegacije Godwin Kayangwe, međutim, izjavio je da ne zna na kojoj bi osnovi mogli tražiti azil te ih je pozvao da se vrate kući.

Guardian navodi i da su četvero boksača nakon odlaska iz reprezentacije neko vrijeme navodno boravili u jednom boksačkom klubu u Glasgowu, ali više nisu ondje.

U cijeli su slučaj uključene i nadležne službe. Škotska policija potvrdila je da je zaprimila prijave o sportašima koji se nisu vratili kući te da zajedno s britanskim Home Officeom provjerava okolnosti slučaja. Ugandski boksači nisu jedini koji se nisu vratili sa sportskog natjecanja. Prijavljen je i nestanak pakistanskog boksača Qudrata Ullaha, koji također nije otputovao kući sa svojom reprezentacijom.