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PRED 300 GLEDATELJA

Boksački profi debitanti sudarili se u Zagrebu. Evo tko je slavio

Piše Josip Tolić,
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Boksački profi debitanti sudarili se u Zagrebu. Evo tko je slavio
Foto: Robert Varelija
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Zagrebački debitanti oduševili: Palić, Opačak, Iriškić i Rakić ostvarili pobjede u profi boksu, a Opačak je uzeo i 1000 eura bonusa

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Prošlu subotu u Zagrebačkom boksačkom centru na Velesajmu pred oko 300 gledatelja održala se priredba boksačkih debitanata u profesionalnom boksu s četiri meča koje je organizirao Robert Varelija, a boksače je licencirala Hrvatska udruga profesionalnog boksa.

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Foto: Instagram

Dominik Palić jednoglasnom sudačkom odlukom u kategoriji do 69,9 kilograma pobijedio je Talijana Riccarda BartolijaFrane Opačak (-61,2 kg) je prekidom u četvrtoj rundi svladao Svena Tadića i dobio dodatnu nagradu od 1000 eura. Din Iriškić je svladao Lea Oskorusa prekidom u trećoj rundi (-79,4 kg), a Dino Rakić u drugoj došao do pobjede nad Talijanom Gianlucom Di Floriom u najtežoj kategoriji do 90,7 kilograma.

Na priredbi su se natjecala dva tima iz Zagreba, Record Gym Boxing i Boksački klub Kralj Tomislav koji su izbacili nove profesionalce.
 

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