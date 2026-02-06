'Bomba' na pomolu: Grci nakon Jagušića žele i Marka Livaju?!

Najbolji mladi nogometaš HNL-a, Adriano Jagušić (20), karijeru će nastaviti u Panathinaikosu nakon senzacionalnog raspleta u četvrtak. Podsjetimo, bilo je poznato kako je Dinamo zainteresiran za mladog hrvatskog reprezentativca, ali grčki je klub iskoristio pregovore koji su potrajali te doveo velikog talenta.

Grčki mediji, točnije Paopantou, koji je stručan za aktivnosti oko Panathinaikosa, piše kako je ovaj grčki velikan zainteresiran i za dovođenje legende Hajduka, Marka Livaje (32)! Štoviše, ovaj grčki portal piše kako je Livaja zapravo ponuđen Panathinaikosu, koji bi morao brzo reagirati jer u Grčkoj prijelazni rok završava danas, 6. veljače.

Isti izvor tvrdi kako je Hajduk spreman na pregovore oko transfera, a istaknimo kako je Livaja, koji je godinama bio najbolji strijelac Hajduka, ali i HNL-a, prošlog vikenda započeo Hajdukovu utakmicu 20. kola protiv Gorice na klupi.

Zmijavci: Croatia Zmijavci i Hajduk odigrali prijateljsku utakmicu

"Marko Livaja, bivši napadač AEK-a, ponuđen je Panathinaikosu, koji ozbiljno razmatra dovesti ga. Hajduk je spreman na pregovore oko transfera. Panathinaikos traži napadača koji može igrati i povučenije, pa je zato htio i Tonija Fruka," piše Paopantou.

Panathinaikos je počeo razmatrati opciju Livaja nakon što mu je ponuđen.

"Nakon što mu je ponuđen Livaja, u klubu su postali zainteresirani za njega. Livaja je poseban slučaj u Hajduku, ali klub ga je voljan pustiti. Panathinaikos je zainteresiran za transfer, ali i za posudbu. Dokle god su Hrvati voljni pregovarati, sve je moguće. Panathinaikos želi Livaju i svi scenariji se razmatraju."

Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice 13. kola SuperSport HNL-a između Hajduka i Osijeka

Podsjetimo, Panathinaikos je sa Slavenom dogovorio odštetu od 5,2 milijuna eura za Jagušića uz moguće bonuse od 800.000 eura te 20 posto odštete od idućeg transfera, a mogao bi dogovoriti još jedan posao koji će šokirati hrvatski nogomet.

Livaja je igrao u AEK-u od ljeta 2017. do veljače 2021. godine, odigrao je 147 utakmica za klub iz Atene te zabio 42 gola uz 29 asistencija.