'Borba stoljeća' dobiva revanš! Pacquiao i Mayweather najavili novu borbu nakon čak 11 godina

Jedanaest godina nakon meča koji je srušio sve financijske rekorde, dvije boksačke ikone 21. stoljeća, Floyd Mayweather (48) i Manny Pacquiao (47), ponovno će ukrstiti rukavice. Njihov dugoočekivani revanš službeno je zakazan za subotu, 19. rujna 2026. godine, a pozornica će biti spektakularna Sphere Arena u Las Vegasu.

Ovaj povijesni događaj označava ne samo povratak Mayweathera iz mirovine u profesionalni ring, već i revoluciju u načinu na koji će publika pratiti boks. Meč će se prenositi uživo i globalno putem Netflixa, i to bez dodatne naplate za više od 325 milijuna pretplatnika.

Borba u tehnološki najnaprednijoj dvorani na svijetu, koja će iskoristiti svoje raznovrsne mogućnosti kako bi stvorila jedinstveno iskustvo, obećava spektakl kakav dosad nije viđen. Ovo će biti prvi profesionalni boksački meč ikad održan u Sphere Areni, čime će se ova borba upisati u povijest Las Vegasa.

Prvi dvoboj Mayweathera i Pacquiaa, održan u svibnju 2015., nazvan je "Mečom stoljeća" i do danas ostaje najbogatiji boksački događaj u povijesti. Ostvario je rekordnih 4,6 milijuna pay-per-view prodaja i generirao više od 600 milijuna dolara ukupnog prihoda. Mayweather je tada slavio jednoglasnom odlukom sudaca, zadržavši svoj savršeni omjer, dok je Pacquiao kasnije tvrdio da se borio s ozljedom ramena koja mu je umanjila šanse.

Sada, više od desetljeća kasnije, s Mayweatherom koji će u vrijeme borbe imati 49, a Pacquiao 47 godina, ulozi su drugačiji. Više se ne radi o borbi za titulu najboljeg "pound-for-pound" borca svijeta, već o naslijeđu, ispravljanju povijesne nepravde i, naravno, ogromnom novcu.

Filipinac je uvjeren da će ishod ovaj put biti drugačiji te da će upravo on nanijeti Mayweatheru prvi i jedini poraz u njegovoj besprijekornoj profesionalnoj karijeri koja broji 50 pobjeda.

Foto: Profimedia

​- Floyd i ja smo svijetu pružili ono što je i dalje najveća borba u povijesti boksa. Navijači su čekali dovoljno dugo, zaslužili su ovaj revanš, a on će biti još veći jer će se prenositi uživo na Netflixu. Želim da Floyd živi s tim jednim porazom u svom profesionalnom omjeru i da se uvijek sjeća tko mu ga je nanio - poručio je Pacquiao.

S druge strane, Mayweather je bio kratak i jasan, uvjeren u ponavljanje rezultata iz 2015. godine.

​- Već sam se borio s Mannyjem i jednom ga pobijedio. Ovaj put će rezultat biti isti - izjavio je "Money".

Iako su obojica duboko u petom desetljeću života, i dalje su aktivni. Mayweather, koji se od profesionalnog boksa oprostio 2017. pobjedom nad Conorom McGregorom, posljednjih je godina odradio niz unosnih ekshibicijskih mečeva. Prije okršaja s Pacquiaom, čeka ga još jedna ekshibicija protiv Mikea Tysona u proljeće.

Pacquiao se, nakon neuspješne kandidature za predsjednika Filipina, vratio u ring u srpnju 2025. i odradio neriješen meč protiv prvaka Marija Barriosa, a prije Mayweathera odradit će i ekshibicijski meč protiv Ruslana Provodnikova.