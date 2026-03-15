Borba za odlazak na Mundijal: Beljo i Musa zabili 'hat-trick', Ivanović postao junak Benfice...

Hrvatski napadači se ne šale! Do početka Svjetskog prvenstva u SAD-u ostalo je oko tri mjeseca, a Zlatko Dalić i dalje razmišlja koje napadačke opcije povesti na Mundijal. Jasno, Andrej Kramarić i Ante Budimir su čisti "zicer", dok za preostala dva-tri mjesta vlada velika borba. Odlasku na veliko natjecanje nadaju se Igor Matanović, Petar Musa, Franjo Ivanović, Dion Drena Beljo..., ali nitko od njih još nije siguran.

Ipak, naši se napadači žele dokazati izborniku, pa su odlučili - poboljšati formu. Dion Drena Beljo tako je u nedjelju protiv Slaven Belupa (4-2) upisao prvi hat-trick u karijeri, u sezoni već postigao 23 gola. Dinamova "devetka" igra u životnoj formi, samo u zadnjih pet kola postigao je šest golova uz tri asistencije.

Ali razigrali su se i ostali. Petar Musa nastavlja briljirati u američkom MLS-u, gdje je trenutačno prvi strijelac lige. Musa je u remiju Dallasa i San Diega (3-3) zabio sva tri gola za svoju momčad, pa nakon četiri kola već ima pet postignutih golova. Hrvatski reprezentativac oduševio je na posljednjem okupljanju "vatrenih", prvo zabio protiv Farskih otoka (3-1), pa asistirao u Crnoj Gori (3-2).

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Sjajnu večer imao je i Franjo Ivanović, koji je bio junak u pobjedi Benfice nad Aroucom 2-1. Hrvatski napadač ušao je u igru u 76. minuti, a u šestoj minuti sudačke nadoknade zabio za 2-1.

- Ivanović je bio najbolji na terenu, u njemu ima ‘života’, zbog toga Benfica nastavlja živjeti - piše portugalska A Bola.

Hrvatski napadači igraju u sjajnoj formi, za Kramarića i Budimira ne treba brinuti, taj iskusni tandem briljira u Ligama petice. Zlatko Dalić može biti zadovoljan, napadači su se konačno raspucali. 