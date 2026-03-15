Borba za odlazak na Mundijal: Beljo i Musa zabili 'hat-trick', Ivanović postao junak Benfice...

Hrvoje Tironi
Foto: Chris Katsarov/PRESS ASSOCIATION

Andrej Kramarić i Ante Budimir sigurni su putnici za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, a borba za preostala napadačka mjesta sve je neizvjesnija. Musa je prvi strijelac MLS-a, Beljo najbolji topnik HNL-a, Ivanović zabija za Benficu...

Hrvatski napadači se ne šale! Do početka Svjetskog prvenstva u SAD-u ostalo je oko tri mjeseca, a Zlatko Dalić i dalje razmišlja koje napadačke opcije povesti na Mundijal. Jasno, Andrej Kramarić i Ante Budimir su čisti "zicer", dok za preostala dva-tri mjesta vlada velika borba. Odlasku na veliko natjecanje nadaju se Igor Matanović, Petar Musa, Franjo Ivanović, Dion Drena Beljo..., ali nitko od njih još nije siguran.

Foto: Profimedia

Ipak, naši se napadači žele dokazati izborniku, pa su odlučili - poboljšati formu. Dion Drena Beljo tako je u nedjelju protiv Slaven Belupa (4-2) upisao prvi hat-trick u karijeri, u sezoni već postigao 23 gola. Dinamova "devetka" igra u životnoj formi, samo u zadnjih pet kola postigao je šest golova uz tri asistencije.

ODLIČNA FORMA UOČI SP-A VIDEO Pogledajte sjajnu večer Petra Muse! Pao je novi hattrick
Ali razigrali su se i ostali. Petar Musa nastavlja briljirati u američkom MLS-u, gdje je trenutačno prvi strijelac lige. Musa je u remiju Dallasa i San Diega (3-3) zabio sva tri gola za svoju momčad, pa nakon četiri kola već ima pet postignutih golova. Hrvatski reprezentativac oduševio je na posljednjem okupljanju "vatrenih", prvo zabio protiv Farskih otoka (3-1), pa asistirao u Crnoj Gori (3-2).

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Sjajnu večer imao je i Franjo Ivanović, koji je bio junak u pobjedi Benfice nad Aroucom 2-1. Hrvatski napadač ušao je u igru u 76. minuti, a u šestoj minuti sudačke nadoknade zabio za 2-1.

FRANJO IVANOVIĆ 'Vatreni' oduševio portugalske medije: 'Najbolji na terenu, ponovno je bio čovjek odluke'
- Ivanović je bio najbolji na terenu, u njemu ima ‘života’, zbog toga Benfica nastavlja živjeti - piše portugalska A Bola. 

Hrvatski napadači igraju u sjajnoj formi, za Kramarića i Budimira ne treba brinuti, taj iskusni tandem briljira u Ligama petice. Zlatko Dalić može biti zadovoljan, napadači su se konačno raspucali. 

FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'
JASMINA RUŠI PREDRASUDE

FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'

Jasmina Ibrahimović (25) radi kao novinarka na RTV-u Slon. Kaže kako je često diskriminiraju zbog onoga što radi jer je žena, ali je više onih koji je podržavaju
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove
DOM KOŠARKAŠKE ZVIJEZDE

FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove

Luka Dončić, jedan od najboljih košarkaša na svijetu, prije više od pola godine je u šokantnom 'trejdu' otišao u Lakerse. Skrasio se u Los Angelesu, nedavno je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 165 milijuna dolara

