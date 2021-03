Dok na glavnom dijelu priredbe imate četiri prvaka (poluteška, srednja, bantam i ženska perolaka), 'Khabibova' nasljednika i dva contendera za titulu prvaka u poluteškoj kategoriji, što drugo očekivati nego pravi spektakl! Priredbu će predvoditi prvak poluteške kategorije Jan Blachowicz (38, 27-8) protiv prvaka srednje kategorije Israela Adesanye (31, 20-0).

Od 'izvlačenja' protiv Pokrajca do titule i 'supermeča'

Svakako je atraktivnije ime tu 'The Last Stylebender' iz Nigerije ima devet pobjeda zaredom u najjačem svjetskom oktogonu, srednju je kategoriju 'očistio', a sad je pred njim novi izazov - titula poluteške kategorije. Pojavio se na vagi s kutijom pizze i 91 kilogramom, dok je njegov protivnik bio na 'gornjoj' granici od 93 kilograma. Tako je Adesanya nabio nešto kilograma, ali i dalje se drži svoje taktike. Najavio je pobjedu prekidom, ali s druge mu strane stoji opasni Poljak koji je opet u poziciji underdoga.

Od 2015. do 2017. imao je samo jednu pobjedu, i to protiv naše legende Igora Pokrajca (42, 29-15) kojeg je pobijedio u Zagrebu te je bio blizu izbacivanja iz UFC-a, a onda je od listopada 2017. sve do danas u devet mečeva slavio osam puta i u posljednjem protiv Dominicka Reyesa (31, 12-2) uzeo titulu prvaka poluteške kategorije nakon što je u kategoriju više otišao Jon 'Bones' Jones (33, 26-1-1).

Bit će to 'supermeč' za titulu poluteške kategorije, a iako je u početku bio veći autsajder, kladionice su sad malo poravnale priču (1,5-2,4).

'Raketin' let prema tituli

No, veliko zanimanje regije svakako izaziva borba koja otvara glavni dio priredbe, a to je ona između Aleksandra 'Rocketa' Rakića (29, 13-2), borca koji živi u Beču, a u ring izlazi pod srpskom zastavom i četvrti je izazivač u poluteškoj kategoriji.

Ispred njega stoji Thiago Santos (37, 21-8) koji je u nizu od dva poraza, ali izgubio je od bivšeg prvaka Jonesa i trenutnog #1 contendera Glovera Teixeire (41, 32-7). 'Marreta' je operirao oba koljena i moguće da je ovo posljednji pohod na titulu, a s druge strane mu stoji neugodni borac kojeg mnogi vide kao budućeg prvaka, iza njega stoji vojska navijača s Balkana, a on je još jednom odradio druge teške pripreme u zagrebačkom American Top Teamu.

- Ono što sam prošao u ATT-u Zagreb je bio - pakao. Ante i ostali momci su me stisli pošteno. Ušao sam u borbu sa Smithom, ali to nije snaga kao ona koju su imali Ivan i Ante sa sparinga - opisao je prve pripreme prije meča sa 'Smifom' i osvrnuo se na druge pripreme za FIGHTROOM. A sparirao je s 'teškom artiljerijom', bili su tu Ivan Erslan (29, 9-1-1), Ante Delija (30, 17-3), Satoshi Ishii (34, 23-12-1), Mladen Kujundžić (31, 3-4-1) i mnogi drugi.

Pobijedi li, vjerojatno ga čeka okršaj protiv spomenutog Glovera, no nije slučajno da se nalazi na priredbi u kojoj je 'glavna nagrada' titula poluteške kategorije pa bi se ubrzo mogao naći u kavezu i protiv Jana ili Israela. No, prvo Santos, a onda će, kako je i sam rekao, borbu za titulu pogledati iz prvog reda.

'Lavica' lovi novi plijen, 'No Mercy' protiv neugodnog hrvača

Sunaslovna borba večeri je ona između nevjerojatne Amande Nunes (32, 20-4). 'Lavica' je daleko najbolja borkinja svijeta i 'double champ' će ovaj put braniti titulu perolake kategorije protiv neugodne Megan Anderson (31, 11-4). Što reći o borkinji koja od 2014. ne zna za poraz i samo se poigrava sa svima, koja je u potpunosti završila 'hype train' Ronde Rousey (34, 12-2) i nokautirala ju u prvoj rundi. U prošloj je borbi pet rundi dominirala protiv Felicije Spencer (30, 8-2), a sad ju čeka neugodna Australka.

Kako je spomenuo Vlado Boban u emisiji gol.hr-a 'Lucky punch', kad netko u perolakoj kategoriji poveže dvije pobjede - odmah ide na titulu jer je 'Lavica' sve očistila. A to je napravila Anderson koja će pokušati iskoristiti duge ekstremitete da drži Brazilku na distanci i pokuša ju iznenaditi jer je pokazala da ima nokautersku moć, a nije ni loša na parteru. Naravno, sve osim pobjede Nunes bi bilo pravo malo čudo, ali možda dobijemo nešto zanimljivo od 183 cm visoke Megan, što je 10 cm više od Nunes.

Tu je i susret za titulu bantam kategorije u kojoj će Petr Yan (28, 15-1) braniti titulu protiv Aljamaina Sterlinga (31, 19-3) koji u nizu od pet pobjeda ima veliku priliku iskoristiti svoje izvanserijske hrvačke sposobnosti protiv all-roundera, ali prije svega udarača 'No Mercyja'. Rus ima sve pobjede otkad je došao u najjači svjetski oktogon, a ovo je treća borba na rasporedu. Prije njih u oktogon ulazi 'novi Khabib', odnosno Islam Makhachev (29, 8-1) koji se vraća u kavez nakon godine dana i još uvijek ima niz od šest pobjeda.

Khabibov nasljednik i debi 'The Doctora' Medića

Nekoliko mu je puta prvak lake kategorije Khabib Nurmagomedov (32, 29-0) bio u kutu i prozvao ga budućim nasljednikom, a sad ima priliku za uspon u vrh kategorije na velikom ispitu protiv Drewa Dobera (32, 23-9-1) koji ima tri pobjede u nizu prekidima u prvoj, odnosno drugoj rundi. Spomenimo kako će na uvodnom dijelu priredbe nastupati i srpski borac Uroš Medić (27, 6-0) koji će nakon dobre predstave na 'Contender Seriesu' dobiti priliku na najvećoj sceni protiv Aalona Cruza (31, 8-3).

Glavni dio priredbe počinje u ranim jutarnjim satima u nedjelju, 7. ožujka u četiri sata, dok će uvodne borbe krenuti točno u ponoć sa subote na nedjelju.