Boston drugi na Istoku, vječni LeBron ponovno ispisao povijest

Odranije je bilo poznato kako će s prvog mjesta u Istočnoj konferenciji krenuti Detroit Pistonsi, dok su Boston Celticsi osigurali drugo mjesto 144-118 domaćom pobjedom protiv New Orleans Pelicansa, New York Knicksi treće 112-95 domaćim uspjehom protiv Toronto Raptorsa, dok su Cleveland Cavaliersi sigurni četvrti bez obzira na 112-124 poraz na gostovanju kod Atlanta Hawksa koji su tako osigurali doigravanje.

Na Zapadu je odranije bilo poznato kako će aktualni prvaci Oklahoma City Thunder s prvog mjesta u obranu naslova, dok su San Antonio Spursi bili sigurni drugi. Treće mjesto osigurali su Denver Nuggetsi 127-107 domaćom pobjedom protiv Thundera, a četvrto Los Angeles Lakersi 101-73 pobjedom protiv Phoenix Sunsa uz 132-136 domaći poraz Houston Rocketsa od Minnesota Timberwolvesa.

Boston je do sigurne pobjede protiv New Orleansa stigao uz čak 29 pogođenih trica pa je strijelce domaćih predvodio Sam Hauser sa 24 ubačaja, dok je kod gostiju za koje nije igrao Karlo Matković najefikasniji bio 'rookie' Jeremiah Fears sa 36 poena.

U Madison Square Gardenu Knickse je do pobjede vodio Jalen Brunson sa 29 koševa, a Raptorse je predvodio Sandro Mamukelašvili sa 17. Toronto u zadnje kolo ulazi kao šesta momčad Istoka te bi se ove dvije momčadi mogle sastati i u prvom krugu doigravanja ako Raptorsi u nedjelju na svom terenu svladaju Brooklyn Netse.

Kiksu Raptorsa nadaju se Orlando Magic i Philadelphia 76-ersi koji su i dalje u igri za šesto mjesto Istoka, odnosno zadnje koje vodi u doigravanje bez 'play-ina'. Orlando je kao gost sa 127-103 nadigrao Chicago Bullse, dok je Philadelphia također kao gost sa 105-94 bila bolja od Indiana Pacersa. No, Orlando bi u nedjelju morao kao gost svladati Boston i nada se kiksu Toronta, dok Philadelphia uz domaću pobjedu protiv Milwaukee Bucksa mora čekati poraze kako Toronta tako i Orlanda.

Atlanta Hawksi su, pak, osigurali povratak u doigravanje nakon tri godine domaćom 124-102 pobjedom protiv Clevelanda. CJ McCollum je sa 29 koševa vodio Hawkse, dok je James Harden ubacio 20 za Cavse. Trenutačno ove dvije momčadi drže četvrto i peto mjesto na Istoku te bi se mogle sastati u prvom krugu doigravanja.

Bez izgleda za izravni ulazak u doigravanje ostali su Charlotte Hornetsi nakon 100-118 domaćeg poraza od Detroit Pistonsa. Jalen Duren je sa 20 ubačaja vodio Pistonse do pobjede koja im ne znači mnogo, dok Hornetsima nije bilo dovoljno 27 poena LaMela Balla da zadrže izglede kako bi mogli u doigravanje i bez play-ina. Trenutačno su Hornetsi deveti na Istoku te će vjerojatno morati ostvariti dvije pobjede u 'play-inu' kako bi ušli u doigravanje gdje bi se sastali s Pistonsima.

Derbi večeri se 'na papiru' igrao u Denveru gdje su prvaci iz 2023. Nuggetsi dočekali aktualne prvake Oklahoma City Thunder. No, oba su sastava igrala bez svojih najboljih igrača, a motiviraniji su ipak bili domaćini kojima je pobjede donosila treće mjesto na Zapadu. Jonas Valančiunas je sa 23 koša i 17 skokova vodio Nuggetse, dok je Branden Carlsen sa 23 pogotka i 12 skokova bio najbolji kod Thundera.

Los Angeles Lakersi u drugom su poluvremenu pregazili Phoenix Sunse i ostvarili 101-73 pobjedu kojom su osigurali četvrto mjesto na Zapadu i prednost domaćeg terena u srazu prvog kruga protiv Houston Rocketsa. Neuništivi LeBron James u toj je utakmici ostvario još jedno veliko postignuće postavši tek četvrti igrač u povijesti lige sa 12,000 asistencija. James je susret okončao sa 28 ubačaja i 12 asistencija te sada u karijeri ima 12,010 dodavanja suigračima za koš, ispred njega su samo nedodirljivi ​John Stockton sa 15,806 te ⁠Chris Paul sa 12,552 i ⁠Jason Kidd sa 12,091. Ako odluči igrati i sljedeće sezone, James bi vrlo lako mogao stići i na drugo mjesto ljestvice svih vremena.

Veliki kiks napravili su Houston Rocketsi koji su na svom terenu izgubili sa 132-136 od Minnesota Timberwolvesa koji su u Teksas došli bez svih svojih najboljih visokih igrača. Goste, kojima ova pobjeda ne znači ništa jer su sigurni šesti na Zapadu, do pobjede su vodili Terrence Shannon sa 23 i Anthony Edwards sa 22 koša, dok domaćima nije pomogla najbolja utakmica u karijeri Amena Thompsona sa 41 poenom, 9 skokova i 7 asistencija te 33 ubačaja Kevina Duranta.

Prije zadnje večeri ligaškog dijela tako su poznata i prva dva para doigravanja, na Zapadu će se sastati Denver i Minnesota te Lakersi i Rocketsi.