POVIJESNI PREOKRET

Boston pao bez Tatuma: Sixersi napravili čudo u doigravanju!

Piše Bruno Lukas,
Foto: Winslow Townson/REUTERS

Joel Embiid debitirao je tek u četvrtoj utakmici nakon operacije slijepog crijeva, a Philadelphia je tada zaostajala 1-3, no Sixersi su zaokružili jedan od najvećih preokreta u povijesti NBA lige

Philadelphia 76ers plasirala se u polufinale Istočne konferencije pobjedom nad Boston Celticsima 109-100 u sedmoj utakmici i tako zaokružila 14. preokret u NBA povijesti nakon zaostatka 1-3.

Joel Embiid je završio s 34 poena, 12 skokova i šest asistencija, a Maxey je dodao 30 poena, 11 skokova i sedam asistencija. Embiid je postavio i povijesni rekord, prvi je igrač NBA koji je skupio 100 poena u doigravanju unatoč propuštene prve tri utakmice serije. On i Maxey postali su tek treći dvojac u povijesti lige koji je svaki imao 25 poena, 10 skokova i pet asistencija u sedmoj utakmici.

Philadelphia je vodila gotovo cijelu utakmicu, a nakon što je Boston serijom 16-4 smanjio na 92-91 u četvrtoj četvrtini, Sixersi su ostali hladni i mirno zatvorili seriju. Boston pada na omjer 32-1 kada je vodio u seriji 3-1, a ovo ispadanje najranije je za Celticse od sezone 2020./21.

Na istoku se istovremeno odvija i drama u seriji Orlando Magic i Detroit Pistonsa. Nijemac Franz Wagner službeno je proglašen nedostupnim za nastup u odlučujućoj sedmoj utakmici zbog istegnuća lista.

Foto: Nathan Ray Seebeck/REUTERS

Bez drugog strijelca momčadi s prosjekom od 20,6 poena Magic je u posljednja dva dvoboja izgubio prednost od 3-1 i propustio vodstvo od 24 koša, a sada bez Wagnera ulazi u sedmu utakmicu na parketu Detroita.

