NBA PLAYOFF

Cunninghamova partija za povijest ostavila Pistonse na životu, Cavsi slavili preokretom

Uzbudljiva noć u NBA doigravanju donijela je tri utakmice u kojima su domaće momčadi tražile ključne pobjede. Detroit Pistonsi su u dramatičnoj završnici spasili sezonu protiv Orlando Magica, Cleveland Cavaliersi su velikim preokretom slomili Toronto Raptorse i poveli u seriji, dok su Houston Rocketsi iznenadili Lakerse i smanjili zaostatak.

Epski dvoboj Cunninghama i Banchera

Detroit Pistonsi su izbjegli eliminaciju i smanjili zaostatak u seriji protiv Orlando Magica na 2-3 pobjedom 116-109, a utakmicu je obilježio nevjerojatan dvoboj dvojice prvih izbora s drafta. Junak večeri bio je Cade Cunningham, koji je odigrao utakmicu karijere i postavio novi playoff rekord franšize s 45 koševa. Pistonsi su vodili od prve do posljednje minute, u jednom trenutku i sa 17 koševa razlike, no Orlando se uporno vraćao.

Goste je predvodio jednako raspoloženi Paolo Banchero, koji je također ubacio 45 koševa, izjednačivši svoj najbolji učinak karijere. Ipak, njegova sjajna partija nije bila dovoljna, dijelom i zbog sedam promašenih slobodnih bacanja. Ključni trenutak dogodio se 32 sekunde prije kraja kada je Cunningham pogodio težak skok-šut preko obrane i osigurao pobjedu svojem timu. Orlandu je nedostajao ozlijeđeni Franz Wagner, što se osjetilo u njihovoj igri. Uz Cunninghama, kod Pistonsa su se istaknuli Tobias Harris s 23 koša te Jalen Duren i Duncan Robinson s po 12 koševa.

​- Bili smo leđima uza zid, s mentalitetom da se nikad ne predajemo - izjavio je Cunningham nakon utakmice.

Preokret Cavsa za vodstvo u seriji

Cleveland Cavaliersi poveli su 3-2 u seriji protiv Toronto Raptorsa nakon što su na domaćem parketu slavili 125-120. Pobjeda je izborena na teži način, jer su gosti iz Kanade kontrolirali veći dio susreta i na poluvremenu vodili 74-67. Početkom treće četvrtine njihova prednost narasla je na 12 koševa razlike. Ipak, Cavsi su pokazali karakter i serijom u završnici treće dionice smanjili zaostatak na samo tri koša, da bi u posljednjoj četvrtini potpuno preuzeli kontrolu.

Ključni igrač preokreta bio je Dennis Schroder, koji je postigao 11 od svojih 19 koševa upravo u zadnjih 12 minuta. Evan Mobley pogodio je dvije važne trice u tom periodu i završio utakmicu kao jedan od najboljih strijelaca s 23 koša, koliko je postigao i James Harden. Raptorsi, koji su bili oslabljeni neigranjem ozlijeđenog Brandona Ingrama u drugom poluvremenu, nisu imali rješenja za obranu Clevelanda u završnici. Najefikasniji kod Toronta bio je RJ Barrett s 25 koševa.

​- Ovo je bio korak naprijed za nas s gledišta mentalne čvrstoće. Pokazali smo smirenost i otpornost - rekao je trener Cavsa Kenny Atkinson.

Rocketsi iznenadili Lakerse u gostima

Najveće iznenađenje večeri priredili su Houston Rocketsi, koji su u gostima svladali Los Angeles Lakerse 99-93 i tako produžili seriju. Rocketsi su drugu utakmicu zaredom bili suočeni s eliminacijom, no odigrali su čvrstu i koncentriranu utakmicu te smanjili vodstvo Lakersa na 3-2. U tvrdom dvoboju s malo koševa, Houston je bio bolji u ključnim trenucima. Najzaslužniji za pobjedu bili su Jabari Smith Jr. s 22 i Tari Eason s 18 koševa. Lakersima nije pomogla ni solidna partija LeBrona Jamesa, koji je upisao 21 koš i sedam asistencija.

