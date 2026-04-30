Cunninghamova partija za povijest ostavila Pistonse na životu, Cavsi slavili preokretom

Uzbudljiva noć u NBA doigravanju donijela je tri utakmice u kojima su domaće momčadi tražile ključne pobjede. Detroit Pistonsi su u dramatičnoj završnici spasili sezonu protiv Orlando Magica, Cleveland Cavaliersi su velikim preokretom slomili Toronto Raptorse i poveli u seriji, dok su Houston Rocketsi iznenadili Lakerse i smanjili zaostatak.

Epski dvoboj Cunninghama i Banchera

Detroit Pistonsi su izbjegli eliminaciju i smanjili zaostatak u seriji protiv Orlando Magica na 2-3 pobjedom 116-109, a utakmicu je obilježio nevjerojatan dvoboj dvojice prvih izbora s drafta. Junak večeri bio je Cade Cunningham, koji je odigrao utakmicu karijere i postavio novi playoff rekord franšize s 45 koševa. Pistonsi su vodili od prve do posljednje minute, u jednom trenutku i sa 17 koševa razlike, no Orlando se uporno vraćao.

Foto: Rick Osentoski

Goste je predvodio jednako raspoloženi Paolo Banchero, koji je također ubacio 45 koševa, izjednačivši svoj najbolji učinak karijere. Ipak, njegova sjajna partija nije bila dovoljna, dijelom i zbog sedam promašenih slobodnih bacanja. Ključni trenutak dogodio se 32 sekunde prije kraja kada je Cunningham pogodio težak skok-šut preko obrane i osigurao pobjedu svojem timu. Orlandu je nedostajao ozlijeđeni Franz Wagner, što se osjetilo u njihovoj igri. Uz Cunninghama, kod Pistonsa su se istaknuli Tobias Harris s 23 koša te Jalen Duren i Duncan Robinson s po 12 koševa.

​- Bili smo leđima uza zid, s mentalitetom da se nikad ne predajemo - izjavio je Cunningham nakon utakmice.

Preokret Cavsa za vodstvo u seriji

Cleveland Cavaliersi poveli su 3-2 u seriji protiv Toronto Raptorsa nakon što su na domaćem parketu slavili 125-120. Pobjeda je izborena na teži način, jer su gosti iz Kanade kontrolirali veći dio susreta i na poluvremenu vodili 74-67. Početkom treće četvrtine njihova prednost narasla je na 12 koševa razlike. Ipak, Cavsi su pokazali karakter i serijom u završnici treće dionice smanjili zaostatak na samo tri koša, da bi u posljednjoj četvrtini potpuno preuzeli kontrolu.

Foto: David Richard

Ključni igrač preokreta bio je Dennis Schroder, koji je postigao 11 od svojih 19 koševa upravo u zadnjih 12 minuta. Evan Mobley pogodio je dvije važne trice u tom periodu i završio utakmicu kao jedan od najboljih strijelaca s 23 koša, koliko je postigao i James Harden. Raptorsi, koji su bili oslabljeni neigranjem ozlijeđenog Brandona Ingrama u drugom poluvremenu, nisu imali rješenja za obranu Clevelanda u završnici. Najefikasniji kod Toronta bio je RJ Barrett s 25 koševa.

​- Ovo je bio korak naprijed za nas s gledišta mentalne čvrstoće. Pokazali smo smirenost i otpornost - rekao je trener Cavsa Kenny Atkinson.

Rocketsi iznenadili Lakerse u gostima

Najveće iznenađenje večeri priredili su Houston Rocketsi, koji su u gostima svladali Los Angeles Lakerse 99-93 i tako produžili seriju. Rocketsi su drugu utakmicu zaredom bili suočeni s eliminacijom, no odigrali su čvrstu i koncentriranu utakmicu te smanjili vodstvo Lakersa na 3-2. U tvrdom dvoboju s malo koševa, Houston je bio bolji u ključnim trenucima. Najzaslužniji za pobjedu bili su Jabari Smith Jr. s 22 i Tari Eason s 18 koševa. Lakersima nije pomogla ni solidna partija LeBrona Jamesa, koji je upisao 21 koš i sedam asistencija.