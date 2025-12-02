Boysi slave, a igrač Dinama nezaustavljivo plače: 'Nije mi bilo lako nakon svega...'

Marko Soldo (22) ove je sezone za Dinamo u HNL-u odigrao tek 12 minuta, a zabio je gol i jednom asistirao. Takvu statistiku nemaju niti neki igrači koji igraju gotovo svaku utakmicu, a pitanje je ima li itko u svijetu bolji učinak obzirom na vrijeme provedeno na terenu. I nije nikome čudno što su mu emocije proradile nakon gola protiv Gorice (2-0) u 15. kolu HNL-a.

Dinamo ga je prošle godine prodao u Osijek, ali nakon sjajnih partija u Slavoniji, odlučili su još na proljeće aktivirati klauzulu i dovesti ga za milijun eura. No, problem mladog veznjaka bio je taj što njegov dolazak nije blagoslovio Zvonimir Boban, odnosno stigao je u klub prije ustoličenja novog predsjednika.

I upravo zbog toga bio je u nemilosti trenera Marija Kovačevića. Vječito zabetoniran na klupi, odigrao je četiri utakmice u HNL-u, tek 12 minuta, minutu protiv Maccabija, a teren je nešto duže osjetio u Kupu protiv Karlovca i Dinama iz Predavca. U Velikoj Gorici konačno je dočekao svoj trenutak, ušao je tri minute prije kraja i zabio gol pa otpustio sve kočnice. Proradio je vrtlog emocija koji je u njemu stanovao dulje vrijeme, zaplakao je dok su igrači pjevali s navijačima.

- Ovo mi puno znači, pogotovo nakon razdoblja u kojem nisam baš igrao. Nije bilo lako, ali tu sam - rekao je Soldo za Dnevnik Nove TV.

Osvrnuo se i na težak period koji je iza zagrebačkog kluba.

- Nije bilo lako, bilo je kritika sa svih strana, ali mi znamo kako smo radili, što smo proživljavali kao ekipa. Držali smo se zajedno, borimo se jedan za drugog, to je jedini put kako možemo ići naprijed.

Pokazao je koliko mu znači ovaj klub i dres, šutio je i radio, nije se žalio na manjak minutaže, kao neke zvijezde koje su došle za odštetu od nekoliko milijuna eura. Dočekao je svoje tri minute i zablistao. Soldina priča je putokaz svim mladim igračima. Nikad nemojte odustati od svojih snova, kad tad će vas nagraditi, a njega je nagradilo. Golom, slavljem s Boysima i potom suzama radosnicama. Nakon ovoga njegova karijera samo može ići uzlaznom putanjom...