Božić za 24sata: Očekujem pravi rat i - nokaut! Filipova priča mi je baš kao Goranov Wimbledon
Siguran sam da će netko u subotu biti nokautiran, nadam se Itauma. On još nikada u profesionalnom boksu nije došao do sedme runde, to je za njega nepoznato područje, kaže nam Stjepan Božić
Filip Hrgović stigao je do najvećeg meča u karijeri, u subotu ga u Londonu očekuje borba za svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po IBF verziji. Hrvatski boksač dugo je čekao ovaj trenutak, a na suprotnoj strani stajat će mu veliki britanski projekt, 21-godišnji Moises Itauma. Ili kako mu tepa boksački svijet - "mali Tyson".