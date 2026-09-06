Braća Ježić ispisala posebnu priču HNL-a: 'I tata je bio igrač, a mi smo još srednjoškolci...'

Osijek je na Rujevici pretrpio težak poraz (4-1) od Rijeke, ali ta utakmica šestog kola HNL-a ostat će posebno zapisana u obitelji Ježić. Za "bijelo-plave" u HNL-u je debitirao Izak Ježić (16), a u istoj je utakmici nastupio i njegov godinu i pol stariji brat Jona.

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Izak, inače stoper, u igru je ušao u 58. minuti umjesto Ivana Kolarika. Braća nisu istodobno bila na travnjaku jer je veznjak Jona izašao na poluvremenu. Mladići dolaze iz Donjeg Miholjca, mjesta koje je dalo Rudiku i sina mu Domagoja Vidu.

Silvijo Ježić, otac talentiranih igrača, također je bio nogometaš. Počeo je u Jedinstvu iz Donjeg Miholjca, igrao za zaprešićki Inter, za mlađe selekcije hrvatske reprezentacije... Danas tata Ježić radi u školi nogometa NK Osijek.

Jona je za seniore Osijeka debitirao još prošle sezone, pod Željkom Sopićem. Ove sezone u pet nastupa ima dva gola i asistenciju.

- Počeo sam s četiri godine u Miholjcu. Dotad sam naganjao domaće životinje - kazao je Jona za klupske kanale.

S četiri godine počeo je i Izak. Obojica su još srednjoškolci. Izak se školuje za agrotehničara u Donjemu Miholjcu.