PRVI U KVALIFIKACIJAMA

Braća Sinković i Lončarić stigli do polufinala SP-a u četvercu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pariz: Braća Sinković osvojila zlato na Olimpijskim igrama u dvojcu bez kormilara | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatski četverac je pobijedio u kvalifikacijskoj skupini i plasirao se u polufinale Svjetskog veslačkog prvenstva u Šangaju. Hrvatska posada je za 25 stotinki nadmašila Francusku

Hrvatski četverac u sastavu Patrik i Anton Lončarić te Martin i Valent Sinković pobjedom u svojoj kvalifikacijskoj skupini plasirao se u polufinale Svjetskog veslačkog prvenstva u Šangaju. Aktualni europski doprvaci, braća Lončarić i Sinković pobijedili su s vremenom 5:59.89 minuta te tako za 25 stotinki nadmašili drugu Francusku, dok je treća ciljem prošla Italija sa 1.02 sekundi slabijim vremenom.

- Bilo je teško, ali tako je uvijek na otvaranju natjecanja. Znamo da možemo veslati puno bolje, ali pobjeda je tu i idemo dalje - izjavio je Valent Sinković nakon ulaska u cilj.

- Sigurno možemo bolje, a i morat ćemo ako želimo biti u borbi za medalju. Nastavljamo s treninzima i u srijedu nas čeka polufinale - dodao je Martin Sinković

Polufinalne utrke na rasporedu su 24. rujna, s početkom u 5.28 sati po hrvatskom vremenu, a Hrvatska je u skupini s posadama Ukrajine, SAD-a, Velike Britanije, Australije i Nizozemske. Prve tri posade iz polufinala plasirat će se u finale koji je na programu u petak. Kasnije u ponedjeljak svoj prvi nastup u Šangaju imat će i David Šain u kvalifikacijama samca.

